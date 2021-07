Antonella Elia a "Belve": «Lele Mora mi ha fatto fare scelte sbagliate, spremuta come un limone e gettata via»

Antonella Elia si racconta a "Belve", trasmissione di Rai 2 condotta da Francesca Fagnani. L'opinionista dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip ha parlato di Lele Mora, ex agente delle star della tv italiana, dichiarando: «Se sono mai stata mai mal consigliata? Sì, da Lele Mora. Lui veramente mi ha fatto fare le scelte più sbagliate, mi ha spremuta come un limone».

APPROFONDIMENTI VIDEO Antonella Elia lava i piatti in mare con il sapone? Il video sui... DOMENICA LIVE Samantha De Grenet smentisce la notizia su Stefania Orlando, ecco... SPETTACOLI Name That Tune, Antonella Elia diventa Beyoncé e i social... TELEVISIONE Temptation Island, Pietro delle Piane ha recitato? Bisciglia e Manila...

Antonella Elia lava i piatti in mare con il sapone? Il video sui social fa discutere

Antonella Elia ha proseguito spiegando: «Cioè io sono stata un limone che ha usato e gettato. Forse perché non ho lucidità sufficiente per fare delle scelte soppesate, credo a tutto, se mi parli in cinque minuti mi convinci di qualsiasi cosa, sono debole». Nell'intervista Antonella Elia si è raccontata a 360°: dal dolore per la perdita dei genitori in tenera età, alla collaborazione con i grandi della tv come Corrado, Raimondo Vianello e Mike Bongiorno, che la showgirl ha definito: «I miei grandi maestri».