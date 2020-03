Antonella Elia, il dramma segreto al Gf Vip: «Quell'incidente d'auto mi ha devastato...». Oggi, Antonella Elia si è raccontata a cuore aperto a Teresanna, parlando anche di un momento molto doloroso della sua vita.

Antonella ha più volte raccontato di aver perso la mamma a un anno e mezzo. Poi il papà si è risposato con un'altra donna, Paola, che lei ha chiamato «mamma». Ma all'età di 9 anni, un altro dramma nella vita della showgirl. «Quando avevo 9 anni ho perso anche mio padre in un incidente in macchina e Paola era con lui. È stato tremendo…».

Poi Antonella Elia, in lacrime, parla del rapporto attuale con Paola, che ieri in puntata le ha inviato un videomessaggio. «Non la vedo da due anni, però prima di entrare l’ho sentita…».

