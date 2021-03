Antonella Elia a Live non è la D'Urso: «Con la De Grenet? Potrei fare peggio»

Ospite a Live non è la D'Urso Antonella Elia, che ha raccontato a Barbara D'Urso dello scontro con Samantha De Grenet, con cui non parla più. Le due infatti evitano di incontrarsi e salutarsi. Il temperamento della Elia è noto, e in veste d'opinionista del GFVIP non ha perso occasione di lanciare frecciate velenose. Al centro delle polemiche le critiche al fisico della De Grenet, reduce da una malattia. Perché l'Elia si accanisce così contro le donne?

La risposta della ex ragazza di Non è la Rai: «Non voglio generalizzare, ma ci sono state delle donne come Giulia Salemi, Guenda Goria e Maria Teresa Ruta, che ho amato nella casa del GF VIP. Le altre mi stanno antipatiche, confermo con tutta me stessa e non rinnego nulla. Ogni volta che incontro la De Grenet trasecolo dall'antipatia. Mi sono controllata, potrei fare anche peggio. Per me è una s..., come un gatto attaccato agli zebedei. Sai che sono il tipo che parla in faccia, ma lei non vuole incontrarmi, ed è meglio così. Sono una cafona? Non mi ritengo così, ma ho reagito in questo modo, come si reagisce fra donne in un bisticcio cretino. Sono scesa io al suo livello purtroppo, non il contrario come afferma lei. Se sono opinionista, e mi dici che dico delle cose imbecilli, o delle cose a lei, come faccio a non arrabbiarmi? Che poi voglio dire, ma come si permette lei di dirmi che non devo criticarla? Se dico certe cose è perché era il mio ruolo. Forse non sono adatta, ma il mio lavoro era esprimere la mia opinione e così ho fatto. Lei è la falsa, forse gli daranno un ruolo in qualche fiction».

Prosegue poi con un ex concorrente di Pechino Express, con cui aveva discusso tantissimo, Achille Lauro, che però ha apprezzato tantissimo nella recente esibizione del Festival di Sanremo: «Dai l'ho chiamato Beethoveen e gli ho detto che sarebbe sparito, credo di avergli portato fortuna no? Per me è stato bravissimo a Sanremo. Lauro sei un figo pazzesco».

Spazio anche per il faccia a faccia con il suo ex Pietro Delle Piane nell'ascensore di Live. L'Elia ha commentato così la rottura con il suo ex: «Io sono ancora innamorata, mi piace tanto. Gli uomini sono così noiosi, Pietro no. Qualche giorno fa ci siamo incontrati dopo due mesi e mezzo in cui non gli ho parlato, ho ceduto, ma non è successo niente».

Una volta entrata nell'ascensore Delle Piane l'accoglie con il cuore in mano: «Innanzi tutto volevo chiederti scusa pubblicamente per le cose che ho detto, anche se so che non mi perdonerai mai del tutto. Ho capito di aver sbagliato e ti assicuro che farò bene se mi darai l'opportunità, e ti farò conoscere un nuovo me. Vorrei uscire con te stasera insieme».

La replica dell'Elia: «Ho bisogno di averti vicino, ma non so in che modo. Non torno al momento come tua fidanzata, ma ho bisogno di averti vicino perché mi sento persa senza di te».

