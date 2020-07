Antonella Elia regina di Temptation Island molla Pietro delle Piane: «Mi fai schifo, piuttosto che tornare con te mi faccio monaca»

Antonella Elia regina di Temptation Island molla Pietro delle Piane: «Mi fai talmente schifo che piuttosto che tornare con te mi faccio monaca». Antonella Elia ha deciso di interrompere la sua storia d'amore in un confronto, al falò finale, che è già un cult.



Dopo lo schiaffo l'affondo: Antonella Elia lascia Pietro delle Piane al falò finale: «Mi fai schifo e sei una merda, non mi toccare maiale, brutto porco schifoso che non sei altro». Pietro che ancora non è consapevole di essere stato beccato in flagrante e scherza: «Antonella ma non sei di larghe vedute? Eravamo io, lei e un'altra ragazza, eravamo in tre ci siamo abbracciati, ma nemmeno un bacio. Era una roba innocente, lì ci sono le caramelle».

«Pietro ma io non ci credo, hai fatto lo zozzo in quel posto buio».

Filippo Bisciglia chiede a Pietro perchè ha detto di averla baciata se non era vero, «Ma non me lo ricordo perchè ho detto che l'ho baciata, chiamiamola» . Ma Filippo ricorda che Temptation è un'esperimento in cui le coppie devono fidarsi l'uno dell'altra. «Mi hai offesa così profondamente - spiega Antonella - mi hai detto che sono vecchia, brutta e arida, tu sei una vergogna ma a me mi devi tutelare. Mi hai fatto sentire sola come un cane. Io non voglio stare con te nè con nessun altro. Io non ho mai fatto una roba del genere con i ragazzi nel villaggio, io con i miei amici non ho fatto battute sconce. Non mi rivolgere più la parola, non ti voglio più rivedere per tutto il resto della mia vita. Io ti avrò pure fatto arrabbiare, ma se tu mi avessi amato avresti capito».

Pietro è incredulo: «E io esco di qua come un coglione? Se ho detto quelle cose è perchè si è innescato un meccanismo e ho perso il controllo».

«Ed è per quello che non ti sposo Pietro, perchè tu non sei in grado di tutelarmi, quando lo riprendi poi puoi tornare. Anche se io sbaglio tu mi devi proteggere!»

Pietro vorrebbe comunque uscire con Antonella, mentre Antonella sceglie di tornare a casa da sola: «Ti amo ma mi fai schifo. Mi fai talmente schifo che piuttosto che tornare con te mi faccio monaca! Hai abbracciato quelle due nello sgabuzzino, chiamale, così puoi mettere altri eredi nel mondo. Per me sei cancellato, mi dispiace ti voglio bene ma io non voglio stare con te. Vai a farti consigliare e ci rivediamo fra un anno. Io lo dico con affetto e amore che sei insicuro»

«Antonella mia hai messo in una situazione di mer*a. Io mi sono arrabbiato ho sbagliato ma non penso che la nostra relazione si possa basare su una parola in più. Ero arrabbiato».

«Me ne fot*o che eri arriabbiato, questa non te la perdono. Pietro che noia spero tu abbia una vita felice ma io non sono la persona per te». Delle Piane non molla «Antonella mi devi perdonare, ho sbagliato, ti prego. Ragiona, sono io!». «Ti lascio i vestiti in uno scatolone, tu non entri più a casa mia. Mi fai ribrezzo, non so chi sei, non ti conosco». Pietro si inginocchia e la implora di uscire insieme ma Antonella è irremovibile. Tutto il mondo social incorona Antonella Elia regina di Temptation Island.

Ultimo aggiornamento: 22:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA