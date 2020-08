Temptation Island, Antonella Elia e la dedica d'amore di Pietro delle Piane

Antonella Elia, da Pietro Delle Piane arriva una tenere dedica d’amore social dopo Temptation Island, dove si sono detti addio. Pietro Delle Piane è deciso a riconquistare Antonella Elia e per l’occasione ha utilizzato Instagram, dove però è stato bacchettato da alcuni folllower.

Nel romantico post condiviso si vede una foto di Pietro di spalle che ammira il mare al tramonto, seguito da una didascalia che trasuda amore e futuro impegno: “Ogni tramonto - ha scritto Pietro - porta la promessa di una nuova alba. Di un nuovo inizio. Quello che sogno con te. Quando ferisci la persona a cui tieni di più al mondo, non ci sono parole che possano porre rimedio all’errore. Ecco perché non ti chiederò scusa con le parole, ma con i fatti. Ti amo ❤️”.

Pietro infatti ha già fatto sapere di voler riconquistare Antonella Elia, anche se sono usciti dal temuto falò di confronto Temptation Island e c’è da dire che i tentativi non mancano.

Rimane il fatto che Pietro Delle Piane ha baciato una tentatrice e utilizzato parole pensati e quest’ultima dedica alla Elia ha trovato in disaccordo alcuni follower: “Non si ferisce in quel modo la persona che si ama – ha sottolineato una fan - va difesa contro tutto e tutti, altrimenti vuol dire che si è messo se stessi al primo posto. Chi non mette Antonella Elia al primo posto vuol dire che non ha capito nulla di lei”.

Le voci contrarie non mancano, tra critiche al suo passato comportamento (“Ci sei andato pesante quelle parole nn si perdonano ..sono cose che pensi sul serio .nn puoi amare quella persona se ne parli così ...e poi ...dire anche ..ELIAAAA ME TE MAGNO ...Pietro brutta cosa davvero…”), rimproveri per l’occasione persa: (“Antonella è una donna che ha avuto un passato difficile, doloroso e molto triste . Non avevi nessun motivo per dire quelle cose così spregevoli, così forti. Antonella andava protetta, difesa, amata e il modo migliore era saperlo dimostrare proprio in quella occasione” e accuse di cattiveria: “Ma per favoreeeeeee - nota una follower - Ti sei rivelato per quello che sei. L'uomo cattivo. E scrivo la u, con la u minuscola. Gli UOMINI son altri”.





Ultimo aggiornamento: 21:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA