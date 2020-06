Antonella Elia, shopping nel cuore di Roma senza mascherina col fidanzato Pietro Delle Piane. Sabato pomeriggio, nel giorno del suo onomastico, l'ex valletta di Mike Bongiorno, reduce dall'esperienza al Grande Fratello, era a passeggio nel cuore di Roma tra via del Corso e piazza Parlamento con il suo amore, Pietro Delle Piane.

Lui regolarmente con la mascherina sulla bocca, lei senza. Solo una dimenticanza momentanea? Quando il "king" dei paparazzi Rino Barillari li ha sorpresi a passeggio mano nella mano, la coppia ha subito invertito la marcia, infilandosi in una strada laterale per fuggire via.



Una storia d'amore tra alti e bassi, complici i reality show. E così, prima di prendere una decisione definitiva sulle nozze con il suo Pietro, Antonella Elia sembra intenzionata a provare per l’ennesima volta la fedeltà di Delle Piane accettando l’invito a partecipare a Temptation Island Vip. Raffaella Mennoia, autrice e braccio destro di Maria De Filippi, da settimane sta facendo i casting per il reality show sia per la versione vip sia per quella very normal people.

