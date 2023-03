Gf Vip, Antonella Fiordelisi in lacrime si sfoga con Nikita Pelizon: «È il primo e ultimo reality che faccio»

Antonella Fiordelisi è stata una delle protagoniste dell'ultima puntata del Gf Vip. La concorrente non è riuscita nemmeno questa volta a strappare il pass per la finale, posto che invece, dopo il televoto, si è aggiudicata Micol Incorvaia.

Tutti i concorrenti, al termine della puntata, erano molto felici che Micol si fosse conquistata la finale mentre Antonella era abbastanza sconsolata. Dopo essersi chiusa in camera da letto, si è lasciata andare ad un lungo sfogo con la sua amica Nikita Pelizon.

Antonella Fiordelisi non ce la fa più: la gieffina non vede l'ora della serata finale del programma, che avrà luogo lunedì 3 aprile, senza Edoardo Donnamaria si sente sola e in più, le discussioni con gli altri coinquilini, non accennano a placarsi, se non per qualche rara eccezione.

Dopo la puntata, Antonella ha detto a Nikita: «Questo è il primo e ultimo reality che farò. Ah no? Poi vedrai se ne farò altri. Questo ho voluto fare, ma adesso non voglio farne altri. Voglio stare a casa con mamma e papà e mangiare quello che voglio. Poi voglio uscire e vedere se Edoardo è fuori che mi aspetta. Non ce la faccio più. Non sto bene sono stanca davvero. L'unica cosa che mi fa stare bene è parlare con te».

La finale del Gf Vip si avvicina e sono già due le concorrenti a essere certe di arrivare all'ultima puntata e quindi giocarsi la vittoria del reality. La prima è Oriana Marzoli mentre la seconda è Micol Incorvaia. A decretarle vincitrici dei vari televoti, è stato il pubblico da casa.