Antonella ed Edoardo, il papà della Fiordelisi interviene dopo le offese: «Va capito e sostenuto»

Nella discussione tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria, culminata con lui che le dà della poco di buono, è intervenuto anche il papà della influencer, con una risposta però che nessuno si sarebbe aspettato. Stefano Fiordelisi, molto attivo sui social soprattutto per commentare le dinamiche del Grande Fratello Vip ha detto la sua sul modo in cui Edoardo si è rivolto ad Antonella.

Taggando anche il padre di Edoardo, Stefano ha detto: «Buongiorno. Sì, ho ascoltato e letto. Ma Edoardo non va ascoltato e letto. Va capito e sostenuto per l’uomo che non ha mai esitato di essere. Ed io sono ORGOGLIOSO che sia quell’uomo. E che sia nella vita di mia figlia. Dobbiamo essere orgogliosi entrambi». Molti hanno avuto a che ridire sul fatto che un padre si dica orgoglioso di un ragazzo che appelli con male parole la figlia.

La lite tra Antonella ed Edoardo è nata dopo una crisi di gelosia di Donnamaria dovuta alla vicinanza tra la Fiordelisi e Spinalbese. In uno sfogo con Oriana ha affermato: «Le ho spiegato mille volte che mi dava fastidio se faceva la cretina con Antonino. Ma lo dico perché lei all’inizio voleva Antonino. Lei ha avuto un passato con Antonino che mi ha fatto stare male. Se lei lo usa per provocarmi è gravissimo. Simile anche a un tradimento. Una volta io sono stato malissimo e il giorno dopo Antonella ha fatto la z….. con lui tutto il giorno. Ci ballava, si strusciava e gli faceva le carezze». Ora tra i due la situazione è critica, ma pare che il padre di Antonella, nonostante tutto, supporti Edoardo.