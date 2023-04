Antonino Spadaccino, il tweet omofobo dopo l'esibizione a Benedetta Primavera: «Quant’è passiva». Lui risponde così

Non ha avuto un buon feedback Antonino Spadaccino dopo l'esibizione nel programma Benedetta Primavera. «Quant’è passiva» si legge su Twitter in un commento omofobo indirizzato al cantante. Il trionfatore dell’ultima edizione di Tale e Quale Show si è esibito nel programma di Loretta Goggi con il brano di Pino Mango: “Oro”, tra i più celebri del musicista scomparso. Parte del pubblico si è commosso nel sentirlo, ma parte del web non ha apprezzato. Alla frase che circola sui social, però, l’artista ha replicato subito.

Mbe’ ? Ci facciamo la guerra fra di noi? Tutti Alpha dietro na tastiera. Che gente stronza. — Antonino (@antoninomusic) March 31, 2023

Antonino che ha risposto con un tweet tra lo sconforto e la rabbia. «Mbè? Ci facciamo la guerra fra di noi? Tutti Alpha dietro una tastiera. Che gente str**za» scrive il cantante. Il coming out di Antonino è arrivato nel 2016, e di là l’ex allievo di Amici di Maria De Filippi non si è mai nascosto. Il motivo di nascondere la sua omosessualità era legato alla parte professionale poiché alcuni discografici gli consigliarono di mantenere un profilo basso sulla vicenda.

A Tiscali, il cantante ha raccontato di non essersi mai nascosto, nemmeno ad Amici di Maria De Filippi: «Non dovevo sottolineare niente ma non dovevo neanche nascondere ciò che sono. E questa cosa ha pagato in termini di stima, rispettabilità e trasparenza». Nel talent show di Canale 5 ha trovato discografici che gli hanno suggerito di mostrarsi in maniera più tradizionale. Antonino ha raccontato: «Ad esempio, quando tu senti il bisogno di dedicare una canzone a un uomo anziché a una donna. E ti senti dire che “non c’è bisogno”, che “funziona di più nell’altro modo”. Ti dicono “vabbé, lascia stare, non ti esporre”. E invece secondo me gli artisti devono esporsi. Se non lo facciamo noi, chi deve farlo?».