Gf Vip, Antonino Spinalbese parla di Ginevra Lamborghini: «Fuori la incontrerò, però...»

Non c'è storia. Il protagonista indiscusso di questa edizione del Grande Fratello Vip è senza dubbio Antonino Spinalbese. L'hair stylist, entrato nella casa dopo la fine della relazione con Belen Rodriguez sta ricevendo avances di ogni tipo: prima da Ginevra Lamborghini, con la quale aveva instaurauto un legame molto forte, e ora da Giaele De Donà.

Dopo l'esplusione della cantante dalla casa, Antonino e Ginevra hanno avuto modo di confrontarsi. L'ultima conversazione avuta ha lasciato intendere che tra i due ci sia ancora un interesse reciproco. Ma quello che poi Spinalbese rivela agli altri inquilini lascia intendere altro...

Spinalbese stava tenendo una conversazione sui sentimenti con Luca Salatino e Charlie Gnocchi. L'ex tronista di Uomini e Donne si è rivolto ad Antonino e ha detto: «Sei innamorato perché non lo ammetti? Hai una persona fuori che ti piace», riferendosi a Ginevra Lamborghini.

A quel punto, Spinalbese ha troncato il discorso così: «Ragazzi ma Ginevra se non l'avessi conosciuta qui, fuori non l'avrei mai conosciuta. Quando esco fuori ritorno alla mia vita. La rincontrerò ma manca qualcosa, non ragiono come i ragazzini. Ho una famiglia io».

Brutte notizie per la sorella di Elettra Lamborghini che durante l'ultima puntata ha dimostrato di tenerci particolarmente e di aspettare Antonino fuori dal programma, nonostante lei sia già fidanzata.