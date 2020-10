Antonio Ricci positivo al Covid: il papà di Striscia la Notizia ricoverato all'ospedale di Albenga

Antonio Ricci, il "papà" del programma Mediaset «Striscia la Notizia», è stato ricoverato all'ospedale di Albenga (Savona) dopo essere risultato positivo al Covid-19. Il ricovero è avvenuto per ragioni precauzionali, su decisione dello stesso Ricci e della sua famiglia insieme ai medici. La notizia è stata confermata dalla famiglia che «ha piena fiducia nell'operato della equipe che lo ha in cura».

Il 70enne regista albenghese è stato ricoverato "per prudenza" e non in relazione a una specifica criticità delle sue condizioni, dopo che è stata riscontrata la sua positività al Covid-19. Il ricovero non avrà alcun effetto sulla messa in onda del programma, giunto quest'anno alla 33esima edizione, che verrà trasmesso regolarmente.

