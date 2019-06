Arbore, boom in televisione per «Ll'arte d''o sole»

Quando vince la canzone napoletana: grandissimo successo per

Ll'arte d''o sole», il nuovo programma di Renzo Arbore dedicato ai 28 anni della sua Orchestra Italiana, che ieri sera è stato visto su Rai5 da circa mezzo milione di spettatori, con uno share del 2,1 per cento. Un dato che fa della rete la seconda più vista tra i canali tematici del digitale terrestre nel prime time di ieri. «È stata un'altra serata di grande tv quella che ci ha regalato uno straordinario Arbore - dice il direttore di Rai Cultura Silvia Calandrelli - e il pubblico ha premiato un programma che è un atto di amore per Napoli e per la canzone napoletana, capace di superare ogni confine, ma che è anche un'ulteriore prova dell'arte di Renzo, capace di continuare a regalare emozioni. A lui il mio grazie per la sua tv di qualità che fa concretamente cultura».

Giovedì 13 Giugno 2019, 12:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA