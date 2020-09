Coronavirus, botta e risposta Arcuri-Panella: «30mila mascherine consegnate alla scuola di sua figlia»

Ultimo aggiornamento: 19:28

Laè ripartita: tra vecchie (e nuove) criticità, milioni di studenti sono tornati nelle loro classi. A, su La7, è andato però in scena un vero e proprio botta e risposta (a distanza) tra la conduttrice, commissario straordinario del Governo per l'emergenza coronavirus e per la scuola.L'oggetto del contendere erano lechirurgiche che le scuole dovrebbero consegnare ai loro studenti. La conduttrice diaveva lamentato notevoli ritardi nella scuola frequentata dalla figlia e nel corso della trasmissione è arrivata la replica piccata di, che ieri aveva annunciato di aver inviato alle scuole di tutta Italia 94 milioni di mascherine. «Nella scuola menzionata in trasmissione sono state inviate 30mila, sufficienti per almeno 15 giorni», la comunicazione inviata dal commissario straordinario.«Quindi Arcuri sa dove va a scuola mia figlia? Non vorrei che diventasse una questione personale, ma tendo a credere a quello che mi ha detto mia figlia e i suoi compagni di classe: lesono arrivate alle 11, con gli studenti entrati alle 8, ed erano sufficienti per metà classe» - la replica diin diretta - «Facciamo finta che non l'abbia detto, queste sono le informazioni che ho di prima mano e abbiamo ricevuto diverse segnalazioni su difficoltà nella consegna delle, immagino che sia normale dal momento che dobbiamo ancora entrare a regime».