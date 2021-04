Arisa con i baffi ad Amici, ecco perché: «È una non scelta». Maria De Filippi: «Hai fatto bene»

Arisa sorprende tutti ad Amici, presentandosi alla terza puntata del serale con un paio di baffi finti. Una scelta che diverte il pubblico, ma che porta con sé una motivazione ben precisa e un messaggio molto potente. Arisa a inizio puntata, infatti, ha spiegato: «Stamattina mi sentivo un po' maschio, un po' femmina... Quindi ho optato per la non scelta». Maria De Filippi ha replicato: «Hai fatto bene, viva il genere umano». Un paio di baffi finti, che - nelle intenzioni del giudice del talent di Canale 5 - simboleggiano la libertà di esprimersi ed essere quello che si vuole. Le immagini di Arisa con i baffi hanno scatenato immediatamente la creatività degli utenti social, divisi fra chi applaude al messaggio della cantante lucana e chi coglie l'occasione per sorridere sull'insolito look.

