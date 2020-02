Arisa e il mistero dell’Isola dei famosi: non vuole naufragare in Honduras ma il super compenso…

L’Isola dei Famosi in questa nuova edizione sarà orfana di Alessia Marcuzzi, al timone del reality da quando è approdato dalla Rai sulle reti Mediaset. La rete è ancora alla ricerca della conduttrice, anche se voci non ufficiali danno come certa Ilary Blasi (che ha lasciato il GFVip ad Alfonso Signorini) ma gli autori stanno già cercando di costruire il cast dei naufraghi e un nome che va per la maggiore è quello di Arisa.

La cantante, trionfatrice nel Festival di Sanremo sia nella categoria giovani che in quella campioni, giudice di XFactor e recentemente protagonista de “Il cantante mascherato”, condotto da Milly Carlucci, nelle vesti del Barboncino, sarebbe stata appunto contattata dalla redazione del programma.

A dare la notizia il settimanale “Chi” secondo cui però Arisa non vorrebbe naufragare, anche se il cachet offerto sarebbe molto allettante: «Ce la faranno gli autori della nuova edizione dell'Isola dei famosi a convincere Arisa a naufragare in Honduras? – si legge sulla rivista nelle “Chicche di gossip” - Per ora la cantante sembra più orientata verso il no, ma la cifra che hanno messo sul piatto per convincerla è molto, molto allettante».

Ultimo aggiornamento: 18:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA