Arisa e Vito Coppola, inseparabili anche durante le vacanze di Natale: «Guardate chi c'è»

Arisa e Vito Coppola insieme durante le vacanze di Natale. La coppia formata da Arisa e Vito Coppola, che si è aggiudica l'ultima edizione di “Ballando con le stelle” di Milly Carlucci è inseparabile anche lontano dalle telecamere. Arisa infatti ha postato delle stories dal suo account Instagram durante una “gita” assieme al suo maestro di danza, alimentando in qualche modo le voci che li vogliono ormai una coppia felice e innamorata.

Arisa e Vito Coppola (Instagram)

Arisa e Vito Coppola di nuovo insieme

Arisa e Vito Coppola, il feeling continua anche lontano dal palco di “Ballando con le stelle”. La coppia vincitrice del talent di Milly Carlucci ha dimostrato un grande affiatamento durante il programma, che sembra proseguire anche a telecamere spente. Arisa infatti ha postato dal suo account Instagram una serie di stories proprio mentre trascorre il tempo felice assieme al suo ormai ex maestro di danza: «Niente è il 26 – ha fatto sapere la cantante mentre si riprende a bordo di un'auto con il suo smartphone - anzi il 27 e le feste sono finite... Guardate chi c'è con me... Si è tagliato i capelli, sembra ancora più picolo, un teenager».

Una sorridente Arisa ha poi inquadrato un altrettanto raggiante Vito Coppola: «Dove siamo? In mezzo al traffico, per arrivare al centro di Napoli ci stiamo mettendo una vita, andiamo a trovare un amico... Guardate quanto è bello questo bimbo, è bellissimo.. Pure io però». La cantante tira baci affettuosi a Vito e ai follower mentre la coppia fa programmi per la serata: «Cosa mangiamo stasera? Sicuramente tanto perchè c'ho fame, però cosa ancora non lo so, ora vediamo...».