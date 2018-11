Arriva Baby, la nuova serie "romana" di Netflix

Sabato 10 Novembre 2018, 18:56 - Ultimo aggiornamento: 10-11-2018 19:08

La nuova serie originale italiana di Netflix prodotta da Fabula Pictures debutterà su Netflix, in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo, il prossimo 30 novembre.Diretta da Andrea De Sica e Anna Negri, con Benedetta Porcaroli, Alice Pagani, Riccardo Mandolini, Isabella Ferrari, Claudia Pandolfi, Paolo Calabresi e altri attori italiani, Baby racconta in 6 episodi una storia di formazione che esplora le vite segrete di alcuni adolescenti romani.La serie è stata creata dai GRAMS, un nuovo collettivo di scrittori composto da cinque giovani autori: Antonio Le Fosse, Re Salvador, Eleonora Trucchi, Marco Raspanti e Giacomo Mazzariol.Isabella Aguilar e Giacomo Durzi sono stati gli head writer e coautori del soggetto di serie che con la loro esperienza hanno completato il team di scrittura dello show.Liberamente ispirata ad una storia vera, la serie segue le vicende di un gruppo di adolescenti romane che sfidano la società ricercando la propria identità e indipendenza, sullo sfondo di amori proibiti, pressioni familiari e segreti condivisi. Quanto accaduto a Roma alcuni anni fa è solo la cornice di questa storia. Baby parla di adolescenti che hanno un disperato bisogno d’amore. Tutti i personaggi ne hanno bisogno in modo diverso, sia gli adulti che i ragazzi. Baby è soprattutto una storia di amore e incomprensioni, romantica e dark allo stesso tempo.Ogni personaggio intraprende il suo viaggio, alla ricerca dell’amore e della felicità.