“Artisti in quarantena" è un programma televisivo realizzato da Maria Claudia Pesapane ( attrice e cofondatrice della compagnia RI.TE.NA. Teatro) insieme a Flavio Massimo ( Attore e Presentatore ) e Manuel Aka ( Video Editor), e che nasce dall’esigenza di dare voce agli artisti in questo difficile momento storico.



«In qualità di artista io in primis vivo la difficoltà di potermi esprimere attraverso la mia arte in questo triste momento storico. Ma un artista non riesce a fermarsi, ha l’esigenza di continuare a tenere in allenamento la propria creatività, ecco perché insieme a Flavio Massimo e Manuel Aka abbiamo deciso di realizzare uno spazio dedicato all’arte in quarantena. Oggi abbiamo per fortuna potenti mezzi tecnologici che ci permettono di essere in comunicazione e vederci anche a distanza di nazioni e quindi non era poi cosi impossibile realizzare un programma televisivo con i cellulari, da casa, bastava solo la volontà di farlo”, spiega Maria Claudia Pesapane. Il programma è in onda tutte le sere alle ore 22.20 su PiuenneTV, canale 17 del Digitale Terrestre. © RIPRODUZIONE RISERVATA