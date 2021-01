Ascolti Tv 17 gennaio 2021, «Mina Settembre» di Serena Rossi buca il video

Ascolti Tv 17 gennaio 2021. Su Rai1 la prima puntata di Mina Settembre con Serena Rossi ha conquistato 5.836.000 spettatori pari al 22,6% di share (primo episodio 6.087.000 e il 21,8%, secondo episodio 5.624.000 e il 23,4%). Su Canale5 Live Non è la D’Urso 1.995.000 (11%). Sui canali Sky Inter-Juventus è vista da 2.902.000 spettatori (10,5%) nuovo record stagionale. Su Rai3 Che Tempo Che Fa 2.243.000 (8,1%), mentre Che Tempo Che Fa Il Tavolo 1.365.000 (7,3%). Su La7 Non è l’Arena 1.544.000 (5,6%) nella prima parte e 889.000 (6,2%) nella seconda. Su Rai2 9-1-1 fa 1.217.000 (4,4%). Su Italia1 Fantastic 4 I fantastici 4: 1.319.000 (5%). Su Rete4 Il piccolo lord 1.097.000 (4,5%). Su Tv8 Family Food Fight 343.000 (1,3%). Sul Nove la finale di Supercoppa di Spagna Barcellona-Athletic Bilbao 336.000 (1,3%). Su Rai4 Premonitions 603.000 (2,3%). Sul 20 Unstoppable Fuori controllo 563.000 (2,1%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti Il Ritorno 5.164.000 (18,1%). Su Canale5 Paperissima Sprint 3.469.000 (12,1%). Su Italia1 C.S.I. Miami 1.170.000 (4,2%). Su Rai3 la Presentazione di Che Tempo Che Fa 1.781.000 (6,6%). Su Rete4 Stasera Italia Weekend 1.331.000 (4,8%) nella prima parte e 1.166.000 (4,1%) nella seconda. Su Tv8 4 Ristoranti 578.000 (2,1%). Sul Nove Little Big Italy 397.000 (1,5%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 5.402.000 (21,8%). Su Canale5 Caduta Libera 3.630.000 (14,8%). Su Rai2 90° Minuto 1.142.000 (5,3%) nella prima parte e 1.300.000 (5,4%) nella seconda. Su Rai3 le edizioni del Tg Regione 3.749.000 (14,7%). Alle 20 il Tg1 6.335.000 (23,7%)

Nel daytime da segnalare su Rai1 l’Angelus 2.824.000 (19,9%), Linea Verde 3.639.000 (19,5%). Domenica In 3.714.000 (18,1%) nella prima parte e 3.501.000 (18,5%) nella seconda. Da Noi… A Ruota Libera 2.718.000 (13,4%). Su Canale5 Domenica Live 2.533.000 (12,6%). Su Rai2 Quelli che il Calcio 1.285.000 (6,8%). Su Rai 3 Kilimangiaro 1.301.000 (6,9%) nella prima parte e 1.948.000 (9,6%) nella seconda.

In seconda serata su Rai1 Speciale Tg1 892.000 (6,8%). Su Canale5 Tg5 Notte 481.000 (12,6%). Su Rai2 La Domenica Sportiva 1.218.000 (7,8%) L’altra DS 314.000 (3,9%). Su Italia1 Pressing Serie A 370.000 (5,2%). Il dopo partita di Sky Calcio Club 1.034.000 (5%). Non è record stagionale perché come abbonati fece di più il dopopartita di Milan-Juve e come share il post gara di Roma-Juve.

