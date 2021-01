Ascolti Tv 2020, Rai1 e Tg1 conservano il primato

L'informazione del Tg1, il Messaggio di fine anno del Presidente Sergio Mattarella, le dirette di Papa Francesco, il Festival di Sanremo e la fiction Rai hanno dominato gli ascolti del 2020 del Servizio pubblico. La Rai rimane ampiamente leader di mercato con il 35,3 di share nelle 24 ore (+345.000 telespettatori) e il 36 % in prima serata (+624.000). Rai1 si conferma anche nel 2020 il canale più seguito registrando il 16,5% di share nelle 24 ore e il 18,7% in prima serata.

In crescita anche il Tg1 (l'edizione delle 13:30 sale dell'1,7% di share, quello delle 20:00 dell'1,8% di share, confermandosi come l'edizione più seguita dagli italiani con il 24,6% e 5,6 milioni di ascolto medio). La TgR mostra un incremento del 2,6% alle 14 e un +2,9% alle 19.35, mentre il Tg3 registra +1,7% alle 14.20, +1,8% alle 19. Segno positivo anche per il Tg2 con un +0,3% alle 13 e un +0,4% alle 20.30. Notevole crescita di Rai News 24 che, con un incremento di ascolto superiore al 40% rispetto al 2019, si attesta saldamente come il canale all news più visto del 2020 con lo 0,83% di share e 91.000 di ascolto medio nelle 24 ore.

I PIU' VISTI

La Rai si conferma nettamente leader anche nel computo delle 3 reti generaliste con il 28,3% di share nell'intera giornata e il 29,9% in prima serata. Tra i contenuti più visti del 2020, nelle prime venti posizioni della classifica, i primi 13 sono tutti di Rai1, che in totale occupa ben sedici su venti. Al top la finale del Festival di Sanremo, ultimo evento televisivo prima della pandemia, che ha totalizzato 10,9 milioni di ascolto medio. L'Edizione Straordinaria del Tg1 del 9 marzo alle 21.32, poi, ha fatto registrare 10 milioni e 780 mila spettatori, mentre al terzo posto c'è il Tg1 delle venti del 26 aprile, seguito da 10 milioni 674 mila spettatori. Poi, la partita calcio di Coppa Italia Napoli-Juventus del 17 giugno con 10 milioni 202 mila, il Messaggio di fine anno a reti unificate del Presidente della Repubblica, che ha fatto segnare sulle diverse reti Rai 9 milioni e 675 mila spettatori. Sesto programma più visto dell'anno Il Commissario Montalbano del 16 marzo con 9 milioni 496 mila, poi Doc nelle tue mani-Like del 16 aprile con 8 milioni 917 mila, la diretta a cura del Tg1, Preghiera di Papa Francesco e benedizione Urbi et Orbi del 27 marzo con 8 milioni 625 mila, il Rito della Via Crucis del 10 aprile con 7 milioni 927, la serie Vivi e lascia Vivere-Il ritorno del 23 aprile con 7 milioni 474 mila, Don Matteo 12- Non desiderare la roba d'altri del 19 marzo con 7 milioni 346 mila, la Santa Messa delle Palme del 5 aprile con 7 milioni 328 mila, la trasmissione di fine anno L'anno che verrà del 31 dicembre con 7 milioni 187 mila, la fiction L'amica geniale storia del nuovo cognome-I fantasmi del 2 marzo con 7 milioni 110 mila, Soliti ignoti il ritorno del 9 marzo con 6 milioni 894 mila, e la partita di calcio Uefa Nations League Polonia-Italia dell'11 ottobre con 6 milioni 814 mila telespettatori.

RaiPlay che ha raggiunto nel 2020 1,24 miliardi di visualizzazioni complessive, pari a più di 100 milioni di video visti in media per ogni mese dell'anno, in crescita di oltre l'80% rispetto al dato del 2019. L'aumento dei video visti su RaiPlay è sostenuto dall'incremento costante degli utenti, che hanno raggiunto 17,2 milioni totali (+3,2 milioni rispetto al dato del 2019) e in particolare dalla quota sempre più rilevante di TV connesse: al 31 dicembre sono oltre 3,5 milioni le TV utilizzate per collegarsi alla piattaforma Rai. Parallelamente sono cresciuti anche i download delle App RaiPlay per smartphone, tablet e smart TV, che hanno superato i 25 milioni, in aumento di 7,5 milioni rispetto alla fine del 2019. Il successo dell'offerta digitale Rai è certificato anche da Auditel Digitale, che ha rilevato oltre 15 miliardi di minuti guardati dagli italiani su RaiPlay, per più del 70% in modalità on-demand. Tra i programmi televisivi più visti sulla piattaforma RaiPlay Il paradiso delle Signore, Il collegio e Il Festival di Sanremo, mentre i titoli originali che hanno ottenuto maggiore gradimento sono stati il docutrip di Jovanotti Non Voglio Cambiare Pianeta, la serie dei The Jackals dedicata al lockdown Tanto non uscivo lo stesso e il late show condotto da Nicola Savino L'altro Festival. Anche Rai Radio fa segnare nel 2020 ottimi risultati in termini di ascolti.

Ultimo aggiornamento: 17:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA