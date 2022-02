Ascolti Tv 27 febbraio 2022, l'Amica Geniale saluta, testa a testa Fazio-Zalone

Ascolti del 27 febbraio 2022. In prima serata su Rai1 l’ultima puntata de L’Amica Geniale Storia di chi Fugge e di chi Resta ha conquistato una media di 4.191.000 spettatori pari al 19,7% di share. Su Canale 5 il film Sole a Catinelle con Checco Zalone 2.605.000 (11,2%). Su Rai3 Che Tempo che Fa, in onda dalle 20.44 alle 22.18, 2.770.000 (11,2%), la seconda parte (in onda dalle 22.21 alle 23.52) 1.852.000 (10%). Su Rai2 Tg2 Post 1.481.000 (6,1%). Su Rete4 Zona Bianca 820.000 (4,8%). Su La7 Non è l’Arena 1.027.000 (4,4%) dalle 21.20 alle 22.55 e 769.000 (6,8%) dalle 23.00 alle 25.12. Su Italia 1 Geostorm 1.165.000 (5,2%). Sul Nove Sono romano ma non è colpa mia 288.000 (1,4%). Su Tv8 Premonition 254.000 (1,1%).

In fascia Access Prime Time su Rai 1 Soliti Ignoti Il Ritorno 4.972.000 (20%), su Canale 5 Paperissima Sprint 3.202.000 (12,9%). Su Rai 3 la Presentazione di Che Tempo che Fa 1.713.000 (7,2%). Su Italia1 NCIS 1.270.000 (5,2%). Su La7 In Onda 1.141.000 (4,6%). Su Rete 4 Controcorrente 1.049.000 (4,3%) e 1.064.000 (4,3%). Su Tv8 4 Ristoranti 565.000 (2,3%). Sul Nove Little Big Italy 267.000 (1,1%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 4.799.000 (22,6%). Su Canale 5 Avanti un Altro! 3.659.000 (17,5%). Su Rai3 il TgR 2.856.000 (13,1%). Su Rai2 Novantesimo Minuto 788.000 (4,1%).

Nel daytime a mezzogiorno su Rai1 l’Angelus 2.729.000 (22,7%), A Sua Immagine 2.645.000 (19,9%), Linea Verde 3.113.000 (19,7%). Al pomeriggio su Rai1 Domenica In 3.454.000 (20,3%) e 2.540.000 (16,5%). Da Noi… A Ruota Libera 2.419.000 (14,6%). Su Canale 5 Amici 3.440.000 (21,2%), Verissimo 2.647.000 (17,1%) e 2.499.000 (14,8%). Su Rai3 Mezz’Ora in Più 1.587.000 (9,9%) e Mezz’Ora in Più Il Mondo che Verrà 1.293.000 (8,5%), Kilimangiaro 1.352.000 (7,8%).

In seconda serata su Rai 1 Speciale Tg1 La Resistenza 1.141.000 (13,2%). Su Rai 3 Tg3 Mondo 987.000 (10,6%). Su Rai2 La Domenica Sportiva 831.000 (6,6%) e L’Altra DS 223.000 (3,3%). Su Italia1 Pressing 362.000 (5,7%) con gli Highlights 536.000 (4%). Su Canale 5 Manifest 588.000 (4%) e 369.000 (4,3%).