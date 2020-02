Ascolti tv 28 febbraio, la Corrida di Carlo Conti vince la sfida del venerdì e batte gli Amici di Maria De Filippi

Si è conclusa la sfida del venerdì sera tra La Corrida di Carlo Conti, su Rai 1, e gli Amici di Maria de Filippi su Canale 5. Ma chi ha vinto? I dati ufficiali rispecchiano il testa a testa fra i due campioni dell'intrattenimento televisivo, ma alla fine l'ha spuntata Conti su Rai 1. La seconda puntata de La Corrida è prima per numero di telespettatori (4.223.000), contro i 3.778.000 di Amici.

LEGGI ANCHE Amici 19, Maria De Filippi e il saluto a Carlo Conti in diretta

Possiamo quasi definirlo un pareggio però. Posizioni invertite infatti se guardiamo invece allo share, con il talent di Maria De Filippi in pole position con il 19.82%, e Carlo Conti che segue a ruota con il 18.7%. In ogni caso, di certo non interessa alla presentatrice del talent, che scherzando ha ribadito che «Non c’è nessuna competizione con Carlo, mai sognato che ci fosse. Non sono felice di andare in onda nella sua stessa serata, ma capita, anche se solo per tre puntate. Gli ascolti? Chi se ne frega! Per me Carlo è come un fratello». Sulla stessa linea il commento di Conti: «sono tranquillo, non vivo mai il mio lavoro come una gara».

La Corrida tornata su Rai1 è risultato quindi il programma più visto del venerdi sera. Vincitore della seconda puntata è Emanuele Salemi, giovane palermitano, che ha incantato il pubblico in studio con la canzone di Giorgia “Come Saprei”. Il ragazzo ha una voce particolarmente femminile. Per lui applausi e una lunga standing ovation.

I dati degli altri programmi dimostrano che si è trattata di una sfida a due in prima serata: Il Cacciatore 2 su Rai 2 ha raggiunto una media di 1.418.000 spettatori (5.7% di share); Presa diretta, su Rai 3, 849.000 spettatori pari al 3.3% di share; Quarto Grado, su Rete 4, ha ottenuto una media di 1.195.000 spettatori con il 6.03% di share, mentre Italia Uno con il film Red ha totalizzato 1.570.000 spettatori e uno share del 6,5%. Infine Propaganda Live su La 7, ha raggiunto 1.030.000 spettatori e uno share di 5.2%.



Ultimo aggiornamento: 16:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA