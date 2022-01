Ascolti Tv 30 gennaio 2022, la sposa Serena Rossi fa innamorare i telespettatori

Ascolti del 30 gennaio 2022. In prima serata su Rai1 La Sposa ha conquistato una media di 6.925.000 spettatori pari al 31,8% di share. Su Canale 5 Avanti un Altro! Pure di Sera 2.689.000 (12,1%). Su Rai3 Che Tempo che Fa 2.527.000 (10,1%) e Il Tavolo 1.522.000 (7,8%). Su Rai2 The Rookie 1.017.000 (4%) e CSI Vegas 741.000 (3,1%). Su Italia 1 Deadpool 2: 996.000 (4,4%). Su Rete4 Controcorrente 685.000 (3,9%). Su La7 In Onda Prima Serata 903.000 (3,7%). Sul Nove The best of Aldo, Giovanni e Giacomo 547.000 (2,5%). Su Tv8 Un Amore Inaspettato 298.000 (1,3%).

In fascia Access Prime Time Su Rai 1 PrimaFestival 4.619.000 (18,8%) e Soliti Ignoti Il Ritorno 5.558.000 (22%). Su Canale 5 Paperissima Sprint 3.322.000 (13,2%). Su Italia1 NCIS 1.329.000 (5,3%). Su Rete 4 Controcorrente 1.198.000 (4,9%) e 1.159.000 (4,6%). Su Rai 3 la Presentazione di Che Tempo che Fa 2.021.000 (8,5%). Su La7 In Onda 1.290.000 (5,2%). Su Tv8 4 Ristoranti 570.000 (2,3%) e sul Nove Little Big Italy 371.000 (1,5%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 4.839.000 (22,9%). Su Canale 5 Avanti un Altro! 4.006.000 (19,3%).

Nel daytime al pomeriggio su Rai1 Domenica In 3.355.000 (20,5%) nella prima parte e 2.964.000 (20,1%) nella seconda; Da Noi… A Ruota Libera 2.478.000 (14,9%). Su Canale 5 Speciale Amici 2.493.000 (15,1%), Verissimo 2.409.000 (16,2%) e Verissimo Giri di Valzer 2.835.000 (16,6%).