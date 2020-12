Ascolti Tv 9 dicembre 2020, Alberto Angela il migliore anche in replica

Ascolti Tv mercoledì 9 dicembre 2020. Su Rai1 la replica di Stanotte a Pompei ha conquistato una media di 3.597.000 spettatori pari al 15,6% di share. Su Canale 5 il 10% di share e 2.201.000 spettatori per la terza puntata de Il Silenzio dell’Acqua 2. Su Rai3 Chi l’ha visto? 2.179.000 (9,6%). Su Italia 1 X-Men le origini Wolverine 1.764.000 (7%). Sui canali SkySport la partita dell’Inter in Champions 1.370.000 abbonati (5,1%). Su Rete4 Speciale Stasera Italia totalizza 942.000 (4,1%). Su Rai2 L’Alligatore 881.000 (3,7%). Su La7 Atlantide, dedicato a Mussolini, (2,4%). Su Tv8 la replica della semifinale di X Factor 623.000 (2,8%). Sul Nove Speciale Accordi & Disaccordi 460.000 (1,8%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti 4.817.000 (17,2%). Su Canale 5 Striscia la Notizia 4.722.000 (16,9%). Su La7 Otto e Mezzo 2.146.000 (7,7%). Su Rete4 Stasera Italia 1.314.000 (4,8%) nella prima parte e 1.122.000 (4%) nella seconda. Su Rai2 Tg2 Post 1.205.000 (4,3%). Su Italia1 CSI 1.175.000 (4,3%). Su Rai3 Un Posto al Sole 1.740.000 (6,2%). Su Tv8 Guess My Age 694.000 (2,5%). Sul Nove Deal With It Stai al Gioco 443.000 (1,6%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 5.272.000 (23,7%). Su Canale 5 la replica Caduta Libera 3.978.000 (18,2%). Su Italia1 il daytime di Amici di Maria De Filippi 789.000 (3,9%). Su Rai3 le edizioni dei Tgr 3.404.000 (14,7%). Sui canali SkySport Ajax-Atalanta 783.000 abbonati (3,3%).

Al pomeriggio da segnalare su Canale 5 Uomini e Donne 3.092.000 (22,2%). Amici di Maria De Filippi 2.356.000 (19%) mentre il flash sul Grande Fratello Vip 2.290.000 (18,4%).

In seconda serata su Rai1 Porta a Porta con ospite Matteo Renzi 815.000 (10,3%). Su Italia1 Pressing Champions League 1.020.000 (9,8%). Su Canale 5 Focus Niente è Come Sembra 498.000 (7,5%). Su Rai 3 Tg3 Linea Notte 614.000 (7,3%). Su Rai2 Restart 241.000 (2,2%). Su Rete 4 Confessione Reporter 226.000 (2,6%).

