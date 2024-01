Ascolti tv, la classifica di ieri: ottimo debutto di Renzo Arbore, bene Masterchef e "La Befana vien di Notte" su Rai 1

Ascolti tv, la classifica di ieri 4 gennaio. È Canale5, con l'incontro di Coppa Italia: Juventus-Salernitana a vincere la prima serata televisiva italiana di ieri, giovedì 4 gennaio 2024. Il match è stato visto da 4.283.000 spettatori, totalizzando uno share del 21%. Secondo posto per Rai1, che con "La Befana vien di Notte" ha interessato 2.576.000 spettatori realizzando uno share del 13.7%. Italia1 Billy Elliot è stato la scelta di 1.125.000 spettatori con il 6.2% di share, conquistando il terzo gradino del podio televisivo.

La classifica

Rete4 con "Dritto e Rovescio" condotto da Paolo Del Debbio ha coinvolto 1.080.000 spettatori (per uno share del 7.4%), mentre Rai2, che ieri proponeva la seconda puntata di 'The Floor - Ne rimarrà solo unò, ha appassionato 1.064.000 spettatori registrando il 6.1% di share. Sul Nove, Nove Comedy Club con 'Ma che ti ridi?', lo show di Valentina Persia, ha divertito 754.000 spettatori con il 3.9% di share, Rai3 con 'La Fiera delle Illusionì ha interessato 726.000 spettatori (per uno share al 4.1%), mentre La7 con 'Truth - Il prezzo della Verità' ha ottenuto 568.000 spettatori e il 3% di share.

Renzo Arbore e il debutto in seconda serata

In seconda serata, Canale 5 con 'Coppa Italia Livè è stato visto da 1.590.000, 11,12% di share, mentre su Rai 1 'La campanella dei desiderì ha ottenuto un ascolto di 802.000 telespettatori, per uno share dell'8,85%.

Masterchef

Le sfide di MasterChef Italia sono entrate nel vivo e due importanti “prime volte” hanno alzato il livello di difficoltà e il tasso di adrenalina tra i fornelli: la prima Golden Mystery Box, un omaggio al colore giallo in cucina, e il primo Skill Test, che si è rivelato una sinfonia di colori e sapori dell’Amazzonia con l’arrivo dello chef bistellato brasiliano Alex Atala, fucina di creatività con il suo due stelle Michelin D.o.m., ristorante definito “una finestra aperta sulla gastronomia del terzo millennio”. Tra queste due prove i giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli hanno voluto scoprire le personalità dei cuochi amatoriali grazie a un Invention Test dedicato al baccalà. Altri due concorrenti hanno dovuto sfilare il proprio grembiule bianco, sono Valeria e Nicolò. I nuovi episodi del cooking show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy, ieri sera su Sky Uno/+1 e on demand, sono stati seguiti da 862mila spettatori medi e il 4.24% di share, con 1.237.541 contatti e un 70% di permanenza: con questi dati, gli episodi di ieri sono i più seguiti di questa stagione, superando il dato già da record della scorsa settimana.

Nel dettaglio, il primo episodio di ieri ha raggiunto 915mila spettatori medi, con il 3.8% di share, 1.337.111 contatti e il 68% di permanenza; il secondo 808mila spettatori medi, con il 4.8% di share, 1.137.970 contatti e il 71% di permanenza. Nei sette giorni, i due episodi della scorsa settimana segnano 2.093.000 spettatori medi, con quasi 2.728.000 contatti unici e il 77% di permanenza: dati che sono in crescita del +11% rispetto ai due episodi precedenti. Sui social, grazie alle 136mila interazioni social totali, l’hashtag ufficiale #MasterChefIt è entrato nella classifica dei Trending Topic direttamente in prima posizione pochi minuti dopo l’inizio della messa in onda, rimanendo poi stabilmente sul podio fino alla mattina del venerdì: grazie a questi dati, MasterChef è stato ancora una volta il contenuto più commentato del prime-time televisivo (esclusi gli eventi sportivi); nella chart dei TT sono apparsi anche i nomi di Kassandra, Niccolò, Michela, Eleonora, Settimino e quello di Chef Locatelli (fonti: Talkwalker SCR; Trends24.in).

Rai vs Mediaset

Di seguito la comparazione delle reti generaliste Rai più l'all news, relativa a giovedì 4 gennaio, nei confronti di Mediaset a pari perimetro come riportato da una nota di viale Mazzini: Intera giornata 2:00 - 26:00. TOTALE Rai generaliste + RaiNews24: 2 milioni 622 mila spettatori; 29,9%. TOTALE Mediaset generaliste + TgCom24: 2 milioni 316 mila spettatori; 26,4%. Prima serata 20:30 - 22:30. TOTALE Rai generaliste + RaiNews24: 6 milioni 186 mila spettatori; 29,7%. TOTALE Mediaset generaliste + TgCom24: 6 milioni 206 mila spettatori; 29,8%. Il film «La befana vien di notte», in onda nella prima serata di giovedì 4 gennaio su Rai 1, ha fatto registrare un ascolto medio di 2 milioni 576 mila spettatori, pari al 13,7% di share. Su Rai 2, il gioco «The floor: ne rimarrà solo uno» ottiene il 6,1% di share con 1 milione 64 mila spettatori, mentre «La fiera delle illusioni» su Rai 3 è al 4,1% di share con 726 mila. In seconda serata sulla rete ammiraglia, «La campanella dei desideri» raggiunge l'8,9% di share con 802 mila spettatori e su Rai 2 il programma «Appresso alla musica» con Renzo Arbore registra il 7,8% con 653 mila spettatori. Sempre vincente Rai 1, sia nella fascia del preserale con «L'Eredità», visto da 4 milioni 373 mila spettatori, pari al 25,1% di share, sia nell'access prime time con «Affari tuoi», al 23,6% di share con 5 milioni 52 mila. Nello stesso segmento orario, su Rai 3, «Blob» raggiunge il 6,1% con 1 milione 181 mila spettatori; «Via dei Matti N.0» è al 5,3% con 1 milione 72 mila spettatori; «Il cavallo e la torre» con il 6,8% fa segnare 1 milione 407 mila spettatori. Sempre bene «Un posto al sole» che si attesta al 7,7% di share con 1 milione 660 mila spettatori. Nel daytime di Rai 1 «Unomattina», conquista il 19% di share con 1 milione 9 mila spettatori; «Storie italiane» segna il 20,7% di share e 1 milione 25 mila spettatori nella prima parte e il 19,8% e 981 mila spettatori nella seconda parte. La diretta della Conferenza stampa del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, trasmessa dalla rete ammiraglia, è stata vista da 1 milione 330 mila telespettatori, con uno share del 15,5%. Nel pomeriggio, invece, sempre su Rai 1, «La volta buona» è al 15,3% di share con 1 milione 587 mila spettatori; «Il paradiso delle signore» al 17,2% con 1 milione 616 mila spettatori. Sempre bene «La vita in diretta» con il 20,3% di share e 2 milioni 400 mila spettatori. Su Rai 2, la seconda parte de «I fatti vostri» ottiene il 10,1% con 1 milione 10 mila e nel pomeriggio «Ore 14» segna il 7,2% con 833 mila spettatori, seguito da «BellaRaì» visto da 530 mila spettatori, pari al 5,6% di share. Su Rai 3 «Geo» conferma gli ottimi ascolti con il 12,8% e 1 milione 551 mila spettatori.