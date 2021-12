Ascolti Tv di Natale, la Napoli di Alberto Angela fa il botto con 4.154.000 spettatori

Ascolti di Natale 2021. La vigilia vede Papa Francesco e Eddie Murphy protagonisti. Su Rai1 la Santa Messa di Natale 3.195.000 (17,7% di share), su Italia1 l’immancabile e ormai tradizionale appuntamento con il classico film Una Poltrona per Due 2.495.000 (14,6%), su Canale5 il Concerto di Natale presentato da Federica Panicucci 2.168.000 (14,7%), su Rai3 il Circo di Montecarlo 1.665.000 (9,8%).

APPROFONDIMENTI IL PERSONAGGIO Stanotte a... Napoli, Alberto Angela infiamma il web: «Ha... TELEVISIONE Stanotte a Napoli, Maurisa Laurito sarà guida d'eccezione... IL COMPLEANNO Auguri a Piero Angela, oggi compie 93 anni. «Vacanze sicure?...

La prima serata del 25 dicembre registra il successo Stanotte a Napoli, il programma girato di notte nei luoghi più belli di Napoli raccontato da Alberto Angela su Rai1: 4.154.000 spettatori di media e share del 22,7%. Su Canale5 All Together Now Kids, il talent show musicale versione bambini condotto da Michelle Hunziker: 2.259.000 (13,5%). Su Italia 1 il film La banda dei Babbi Natale, con Aldo, Giovanni e Giacomo 1.331.000 (6,6%). Su Rai3 il film d’animazione Coco 1.280.000 (6,3%). Su Rai2 il film A Christmas Carousel 720.000 (3,5%). Su Rete4 Via col vento, il film del 1939 con Clark Gable e Vivien Liegh, 618.000 (3,5%). Su Nove il documentario dedicato al successo dei Queen We are the Champions 456.000 (2,4%). Su La7 il film Fuga dal Natale 316.000 (1,6%). Su Tv8 la commedia romantica Il sapore del Natale 260.000 (1,3%). Su SkyCinemaUno, SkyUno/+1, SkyCinema Christmas e on demand la prima tv del film Come un gatto in Tangenziale Ritorno a Coccia di Morto ha totalizzato la media di 1.425.000 abbonati conquistando il primato di miglior film di Natale di Sky e miglior esordio negli ultimi 5 anni.

In fascia Access prime Time su Rai1 Soliti Ignoti 4.390.000 (21,5%). Su Canale5 Striscia la Notizia 3.112.000 (15,3%).

Nel Preserale Su Rai1 L’Eredità 3.509.000 (19,9%), Tg1 4.461.000 (23,2%). Su Canale5 Caduta Libera (Replica) 2.481.000 (14,2%), Tg5 3.178.000 (16,4%).

Nel daytime su Rai1 al mattino Zecchino di Natale con Paolo Belli 1.638.000 (18,4%), S. Messa 2.253.000 (22,6%) e Benedizione Urbi et Orbi 3.041.000 (27,4%), Concerto di Natale 2.213.000 (19,1%). Al pomeriggio Dedicato con Serena Autieri e i suoi ospiti 1.688.000 spettatori con il 14% di share.