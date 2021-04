Ascolti Tv, Rai batte Mediaset: Montalbano al 19,57% di share, Chi l'ha visto al 12,79%

La replica dell'episodio "Salvo amato, Livia mia" della serie "Il Commissario Montalbano", andato in onda su Rai1, ha conquistato gli ascolti della prima serata di ieri grazie a 4.504.000 telespettatori con il 19,57% di share. In seconda posizione "Chi l'ha visto?" che su Rai3 ha ottenuto 2.896.000 telespettatori e il 12,79% superando Canale 5 che con "Daydreamer" ha totalizzato 2.274.000 telespettatori e il 10% di share. Appena fuori dal podio Italia 1 dove il film "King Arthur: Il potere della spada" ha registrato 1.246.000 telespettatori e il 5,3%, mentre Rai2 con la terza puntata di "Game of Games - Gioco Loco" ha conquistato 930.000 telespettatori e il 3,92% di share.

Su Retequattro la seconda puntata di "Zona Bianca" è stata vista da 724.000 telespettatori pari al 3,46% di share mentre Tv8 con "Name That Tune" ha interessato 729.000 telespettatori con il 3,2%. Su Nove "Accordi & Dissacordi" ha ottenuto 507.000 telespettatori e il 2%. La7 infine con "Atlantide" ha registrato 456.000 telespettatori pari al 2,6% di share.

Nell'access prime time vince Rai1 con "Soliti Ignoti - Il Ritorno" che ha incassato 4.915.000 telespettatori e il 18,3%, mentre Canale 5 con "Striscia la notizi" ne ha ottenuti 4.354.000 pari al 16,1% di share. Anche nel preserale la rete ammiraglia Rai è in testa con "L'Eredità" vista da 4.553.000 telespettatori pari al 23,4% di share. Canale 5 con "Avanti un altro!" ha totalizzato 3.613.000 telespettatori e il 19,1%. Nel complesso le reti Rai hanno fatto "en plein" aggiudicandosi la prima serata, con 10.274.000 telespettatori e il 38,68% di share, la seconda serata, con il 38,26% e 4.680.000 telespettatori, e l'intera giornata con 4.023.000 telespettatori e il 37,91% di share.