Ascolti Tv, Natale con i fiocchi per Rai1. Vince la Milano di Angela, boom per la benedizione del Papa e Fialdini a Ruota libera

Ascolti 25 dicembre 2022 in prima serata su Rai1 Stanotte a Milano con Alberto Angela ha conquistato una media di 3.420.000 spettatori pari al 23.8% di share. Su Canale5 Il 7 e l’8: 2.123.000 (13.3%). Su Rai2 la prima tv di Natale a Castle Hart 1.191.000 (7.2%). Su Italia1 Miracolo nella 34a strada 1.107.000 (7.2%). Su Rete4 The Untouchables: Gli Intoccabili 735.000 (4.8%). Su Rai3 Non c’è più religione 761.000 (4.7%). Sul Nove The Best of Aldo, Giovanni e Giacomo 507.000 (3.3%). Su La7 Il padre della sposa 293.000 (1.8%). Su Tv8 Just Friends Solo amici 213.000 (1.3%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti Il Ritorno 3.838.000 (22.8%). Su Canale5 Paperissima Sprint 2.442.000 (14.6%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità Weekend 3.013.000 (21.2%). Su Canale5, in replica, Caduta Libera! 2.202.000 (15.7%).

Il daytime di Rai1 registra ottimi risultati: Santa Messa 2.099.000 (26.7%), Benedizione Urbi et Orbi 2.920.000 (33%), Concerto di Natale da Assisi 2.098.000 (23.6%), Domenica In con Mara Venier 1.644.000 (19.1%), 1.819.000 (20.3%), 1.828.000 (20%), Da Noi… A Ruota Libera con Francesca Fialdini 2.010.000 (18.5%).

In seconda serata lo Speciale Tg1 di Leonardo Metalli su Pavarotti 855.000 (15.3%).