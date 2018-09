Sky: «Asia Argento fuori da X Factor», totonomi su chi la sostituirà

LEGGI ANCHE

La dodicesima edizione prende il via il 6 settembre con le puntate registrate ed Asia Argento ci sarà solo per quanto riguarda le audizioni già registrate, non però per i live. Assieme a Mara Maionchi, vincitrice della scorsa edizione, Manuel Agnelli e Fedez, l'attrice al centro delle polemiche dopo le accuse di molestie a lei rivolte da Jimmy Bennett, sarà regolarmente sul piccolo schermo di Sky, come giudice, per le fasi di selezione.

La Argento non ci sarà però per le puntate dal vivo. «Di comune accordo con Asia Argento - recita un comunicato diffuso questa mattina - Sky Italia e FreemantleMedia Italia hanno deciso di interrompere la collaborazione per tutelare i concorrenti rispetto a una vicenda che è estranea a loro e al programma è che distoglierebbe l'attenzione dal vero fulcro di X Factor, la musica è il talento».



Il nome del giudice che entrerà nel cast di X Factor al posto di Asia Argento arriverà entro la prossima settimana. Potrebbe essere una donna, debutterà nella settimana precedente il live e nella prima puntata del live sarà già a capo della sua squadra. È quanto emerge dalla conferenza stampa di presentazione della nuova edizione di X Factor, il talent in onda da domani su Sky Uno.



QUARTO GIUDICE

«La situazione è indubbiamente complessa - avverte il manager di Sky, Nils Hartmann -. La decisione di sostituire Asia Argento è stata dolorosa, difficile e di buonsenso». E «la stiamo gestendo comunque bene perché X Factor è una macchina da guerra». Dal momento che «tra cinque settimane saremo in onda, entro la settimana prossima dovremo assolutamente decidere sul nuovo giudice, in modo di dare il tempo a chi entrerà di iniziare a lavorare con i ragazzi». Contrariamente alle voci trapelate nelle ultime ore, infine, il nuovo giudice potrebbe essere una donna: «Tutte le prime disponibilità che abbiamo avuto - assicura Lorenzo Mieli di Freemantle - sono state da parte di donne. Anche a supporto della figura e della persona di Asia».



TRANSAZIONE

L'uscita di Asia Argento da X Factor è stata accompagnata da una transazione economica «soft». Lo assicura il manager di Sky Nils Hartmann rispondendo alle domande dei giornalisti alla conferenza stampa di presentazione della nuova edizione del talent. «Asia è stata travolta come noi da questa vicenda - aggiunge Lorenzo Mieli di Freemantle-. E in pochi giorni abbiamo scelto insieme, con estremo rammarico, di evitare che questa vicenda impattasse sul programma. Peccato perché Asia nel programma funzionava ed era una scommessa», dal momento che «ha una grandissima cultura musicale e sarebbe stata un grande giudice ai live». Proprio per questo, conclude, «la sua uscita non è stata complicata».

Mercoledì 5 Settembre 2018, 12:26 - Ultimo aggiornamento: 05-09-2018 13:46

L'attrice e la casa di produzione hanno inoltre trovato un accordo economico definito "soft" per l'interruzione della collaborazione evitando così che la presenza di Asia Argento monopolizzasse l'attenzione sulle sue ultime vicende rispetto al programma.