Asia Argento costretta a lasciare il programma Pechino Express: la difficile decisione

Asia Argento avrebbe lasciato Pechino Express prima del previsto e indipendentemente dal gioco. L'attrice ha già intrapreso e a quanto pare abbandonato l'avventura, ma l'ottava edizione andrà in onda a febbraio 2020. Come è noto dal mese di settembre, Asia era in coppia con Vera Gemma. Le puntate sono state registrate nelle scorse settimane tra la Thailandia, la Corea del Sud e la Cina. Ora arriva l'indiscrezione sul suo addio forzato e anticipato.

Sembra, dunque, che avrebbe lasciato l'adventure game condotto da Costantino Della Gherardesca nel corso delle prime tappe. Stesso destino per l'ex gieffino Gennaro Lillio e per il suo compagno di gioco Luciano Punzo, che insieme formavano la coppia de "I Guaglioni". Stando alle ultime anticipazioni di Dagospia, sembra che Vera avrebbe continuato il suo percorso senza Asia e con Lillio, precedentemente eliminato.

Il settimanale "Chi", nel numero in edicola oggi mercoledì 11 dicembre 2019, ha svelato che il motivo del ritiro sarebbe da ricondurre a un brutto infortunio. La figlia di Dario Argento si sarebbe fatta male durante la sua partecipazione al reality ed è proprio per questo che nell'ultima puntata di Live Non è la d'Urso si trovava già seduta sulle poltrone davanti agli sferati.

Le coppie di questa edizione sono: I Gladiatori (Max Giusti e Marco Mazzocchi), Padre e Figlia (Marco Berry e la figlia Ludovica), Le Figlie d’Arte (Asia Argento e Vera Gemma), I Wedding Planner (Enzo Miccio e Carolina Gianuzzi), Le Collegiali (Nicole Rossi e Jennifer Poni), Gli Inseparabili (Valerio Salvatori e Fabrizio Salvatori), Le Top (Ema Kovac e Dayane Mello), Mamma e Figlia (Soleil Sorge e Wendy Kay), I Palermitani (Annandrea Vitrano e Claudio Casisa) e I Guaglioni (Gennaro Lillio e Luciano Punzo).

