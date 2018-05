Asia Argento e Lodo Guenzi nuovi giudici di X Factor. Ecco l'indiscrezione

Mercoledì 23 Maggio 2018, 13:38 - Ultimo aggiornamento: 23-05-2018 13:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Mentre a Milano si sono da poco conclusi i prima casting, si fa sempre più insistente la ricerca dei nuovi giudici di X Factor 2018. Oltre ai confermatissimi - salvo cambiamenti dell'ultimo minuto - Fedez e Mara Maionchi, potrebbero arrivari due nomi a sorpresa: Asia Argento e Lodo Guenzi.L'indiscrezione arriva da Il Giornale secondo cui «la poltrona di Levante in giuria sarà occupata da Asia Argento, e questo sarebbe un colpo a effetto. Dopo le polemiche legate al caso Weinstein, Asia è costantemente sotto i riflettori ed è un catalizzatore di gossip prezioso per l'interesse tv». L'altro nome è «Lodo Guenzi dello Stato Sociale si legge - che giorni fa ha smentito contatti ma sarebbe molto vicino alla firma. Dopo il Festival di Sanremo e la coconduzione del Concertone del Primo Maggio, per lui sarebbe un altro passo sorprendente. Anche per i fan della band».