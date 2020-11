Asia Argento ricorda Daria Nicolodi: «Chi ha la mamma non trema e io non riesco a smettere di tremare»

«Mi manca tanto il tuo profumo mamma, i bacini che ci davamo. Nei momenti difficili della vita ripetevo a me stessa “chi ha la mamma non trema”. Ecco, da quando non ci sei più non riesco a smettere di tremare». L'ultimo post su Instagram di Asia Argento è una piccola poesia: un omaggio alla mamma Daria Nicolodi, attrice e sceneggiatrice morta pochi giorni fa (era nata a Firenze il 19 giugno del 1950).

Il giorno della morte, Asia aveva scritto: «Riposa in pace mamma adorata. Ora puoi volare libera con il tuo grande spirito e non dovrai più soffrire. Io cercherò di andare avanti per i tuoi amati nipoti e soprattutto per te che mai mi vorresti vedere così addolorata - aveva scritto l'attrice, nata dall'unione con Dario Argento -. Anche se senza di te mi manca la terra sotto i piedi, e sento di aver perso il mio unico vero punto di riferimento. Sono vicina a tutti quelli che l'hanno conosciuta e l'hanno amata. Io sarò per sempre la tua Aria, Daria».

