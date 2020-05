Assunta, segretaria di De Luca che spopola sul web tra lanciafiamme e Schwarzenegger

Ultimo aggiornamento: 14:22

Versatile, brillante e irriverente. Sono le caratteristiche della sua vis comica che anche in questo caso, nei panni di, non si smentisce.(nella foto di Lucia Iuorio), attrice napoletana che passa con disinvoltura dalla tv al cinema, al teatro, alla radio è colei che sta(oltre 200mila visualizzazioni per i suoi video su Instagram) con il personaggio della. Assunta (solo di nome, perché è a tempo determinato fino a luglio) è la segretaria factotum del Governatore, che lei chiama rispettosamenteLo segue ovunque, dalla mattina alla sera: sveglia, conferenze stampa, impegni istituzionali, blitz in feste di laurea e battesimi abusivi, Assunta è sempre dove è De Luca, disposta a tutto a qualsiasi ora del giorno e della notte pur di ottenere l’agognato contratto. Gli impegni sono tanti: preparargli il caffè appena sveglio, ricaricare il gas al lanciafiamme, dal quale Don Vincenzo non si separa mai, ma soprattutto affrontare gli imprevisti che per il carattere focoso del presidente della Campania sono sempre dietro l’angolo. Con le sue videochiamate con amiche e mammà, Assunta racconta ai fan i dietro le quinte e la vita privata del politico più seguito d’Italia.Ma com’è nata l’idea? A spiegarlo è la stessa attrice, che fin dal 2003 si è fatta apprezzare dal pubblico per le sue partecipazioni in diversi programmi televisivi per la Rai, La 7 e Comedy Central conquistando definitivamente gli spettatori a “Colorado”, ma non solo. «Sono molto contenta del grande successo di questo mio nuovo personaggio che è già virale sui social - dice - Assunta nasce sicuramente dalla grande simpatia per De Luca. La sua verve e la sua particolare personalità che traspariva in ogni suo intervento televisivo mi ha fatto sempre tanta simpatia e lo distingueva dall’immagine del tipico uomo politico». Un personaggio nato in piena emergenza Covid: «In linea con i tempi abbiamo lavorato in smart working - continua - assieme a Fabrizio Testini abbiamo pensato e dato forma al ruolo, mentre per la parte registica ho avuto il fondamentale sostegno di Giampiero Codogni». «E - ironizza la Foria - dato che dietro un grande uomo c’è sempre una povera donna, quella è Assunta». Insomma «un punto di vista diverso di raccontare De Luca, in maniera sarcastica e brillante». «Mi è venuto quasi naturale ispirarmi ai suoi dictat, alle sue divertenti provocazioni e diventare la sua segretaria factotum che ne può raccontare i segreti più nascosti. Con Assunta ho vestito i panni di un’assistente pronta a tutto; di una persona che lo segue in tutto, che lo ama e lo odia allo stesso momento», conclude ovviamente sorridendo.