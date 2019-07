“Law Of The Jungle” Releases Official Apology For Catching And Consuming Giant Clams In Thailand - https://t.co/e1pv37D7Ql#LawoftheJungle pic.twitter.com/j0uHqRBOfA — Koonb (@KKoonb) 5 luglio 2019

Domenica 7 Luglio 2019, 17:03

Un'attrice sudcoreana, Lee Yeol-eum, rischia 4 anni di prigione e una multa di quasi $ 1.300, circa 1200 €, per aver mangiato dei molluschi in via di estinzione durante le riprese di un reality show svoltosi in Thailandia per il canale SBS.L'episodio del programma televisivo Law of the Jungle - La legge della giungla - è stato filmato nel Parco Nazionale Hat Chao Mai nello scorso mese di marzo e è stato trasmesso per la prima volta qualche giorno fa. Il comportamento dell'attrice ha provocato indignazione tra gli utenti di Internet, in particolare tra i sudcoreani, che hanno chiesto la cancellazione del programma.Prima della polemica, il canale SBS attraverso una dichiarazione ufficiale si è scusato per l'episodio ammettendo una insufficiente conoscenza delle normative locali e ha promesso di essere più scrupoloso in futuro.Tuttavia, il capo della riserva thailandese, Narong Kongeiad, ha dichiarato che i produttori del programma erano stati informati sui regolamenti locali e ha anche annunciato di aver presentato una denuncia contro Lee per aver violato le leggi sulla fauna selvatica.«L'attrice è direttamente responsabile perché ha catturato i molluschi, violando la legge direttamente», ha riferito il direttore. «Nonostante tutto, però, anche le altre persone coinvolte nell'incidente potrebbero essere accusate», ha aggiunto Kongeiad, citato dal Bangkok Post.