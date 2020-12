Augias in tv riprende Salvini: «Sono ammirato dalla sua capacità di creare un frullatore in cui tutto si mescola, dall’Ungheria ai cani per ciechi»

Corrado Augias vs Matteo Salvini: il leader della Lega è ospite di Bianca Berlinguer a Cartabianca e inizia i suoi elenchi: «Immigrazione, salute, lavoro, scuola, cassa integrazione, un centro di addestramento per cani per ciechi».

Augias lo interrompe e chiede «solo 2 minuti» per eplicare. «Salvini dal vivo è impressionante. Sono ammirato dalla sua capacità di creare un frullatore in cui tutto si mescola. Dall’Ungheria ai cani per ciechi».

L’insulto di Salvini alla Raggi e l’imbarazzante silenzio delle altre

Telefonata Salvini-Berlusconi, nel centrodestra torna il sereno (e l'ipotesi della federazione)

Matteo Salvini: «Serve condono edilizio, fiscale e tombale. Conte? Pronto a vederlo domani»

Ultimo aggiornamento: 11:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA