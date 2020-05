Da Stranger Things a L’amica geniale, tutte le automobili protagoniste delle serie TV cult degli ultimi anni

Ultimo aggiornamento: 12:28

Negli ultimi anni lehanno conquistato milioni di spettatori con le loro trame sorprendenti e avvincenti, divenendo ormai oggetto di culto insieme ai loro protagonisti. Non è raro però che accanto a questi si trovino altre star più silenziose ma non per questo meno importanti: leche li accompagnano nelle loro avventure.Gli appassionati di motori avranno già notato questi veicoli che automobile.it, sito di annunci di auto usate, nuove, Km 0 e a noleggio di proprietà del gruppo eBay, ha ripreso per una speciale rassegna dedicata proprio a loro.Per quanto riguarda il mondo delle serie tv straniere, non si può che partire da due cult che hanno segnato in maniera indelebile l’ultimo decennio televisivo:. Walter White di Breaking Bad si sposta per Albuqurque con la sua, mentre in Stranger Things - serie ambientata negli anni ’80 - troviamo una, una, unae unaUn’altra, la 935 circuit da 560cv, è guidata da, mentre troviamo le Land Rover 80 e 86 ine la massiccia Chevrolet Tahoe in. Le serie americane non si fanno mancare nemmeno un prototipo futuristico come la, protagonista diAprono la gallery i modelli vintage protagonisti di: Dandi preferisce guidare la Lancia Fulvia HF Coupé, una berlinetta dalle linee affascinanti e raffinate - mentre il Libanese è spesso a bordo della sua Prosche 911 Cabrio.Ambientazione ormai “storica” anche quella di, serie che vede protagonista Stefano Accorsi a bordo di un’altra Porsche, una Carrera Cabrio serie 964 lanciata nel 1989.I grandi classici delle automobili non finiscono qui, e possono anche essere alla portata di tutti o quasi: sul piccolo schermo è finita come protagonista anche la Fiat Tipo DGT prima serie, partner fedele diper le strade di Vigata, - mentre un’altra Fiat, la 1500S Cabriolet, è guidata da Stefano Carracci tra le strade di Napoli inVenendo ad esempi più recenti si arriva a: nella prima troviamo la VW Touareg di Ciro Di Marzio, l’Alfa Romeo 156 di Genny Savastano e la Mercedes Classe E di Pietro Savastano, mentre tra le vie di Roma troviamo la Jeep Wrangler dura e pura di Aureliano Adami e la fuori serie Lamborghini Murcielago Roadster da 580cv del mitico Spadino Anacleti.