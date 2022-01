Avanti un altro, Alex Belli nel mirino di Paolo Bonolis: tra scherzi e battutine su Soleil

Nel corso della prima puntata di Avanti un altro – Pure di sera, domenica 16 gennaio, alcuni dei protagonisti sono stati molti concorrenti del Grande Fratello Vip 6. Da Aldo Montano, Ainett Stephens, Francesca Cipriani, Raffaella Fico e Alex Belli. Quest'ultimo, al centro delle polemiche ‘rosa’ per via del triangolo formato con la compagna Delia Duran e Soleil Sorge, non si è mostrato pronto alle risposte. Di fronte ai numerosi errori, Bonolis non è rimasto in silenzio.

Bonolis ha iniziato a pungolare l’ex attore di Centovetrine dal momento in cui si è seduto. «Hai invaso i teleschermi, accoppiandoti a destra e sinistra» ha esordito il conduttore. Alex si è fatto una risata per poi tentare la scalata ma qualcosa è andato storto. Anzi, più di qualcosa visto che, pronti via, ha subito dato due risposte errate, rimettendosi in fila con la possibilità di riprovarci in un secondo momento. Al secondo turno, Belli ha potuto contare anche sul supporto della Bonas di Avanti un altro – Pure di sera, Laura Cremaschi, che lo ha invitato a rilassarsi mentre gli massaggiava le spalle. E subito, Bonolis ha incalzato: «Volevo farle provare la chimica artistica». Ormai l’espressione, usata dallo stesso Belli per descrivere il suo controverso legame con Soleil Sorge.

E ancora, Bonolis ad Alex Belli: «Non sai una mazza» dopo che continuava a sbagliare le risposte. «Sei stato pervaso dall’ormone e mi hai degenerato» continua Paolo.