Avanti un altro, proposta di matrimonio live e Paolo Bonolis è in imbarazzo: «Chiamate Maria De Filippi»

Fedez e Chiara Ferragni fecero da apripista. E da quella proposta di matrimonio fatta live durante un concerto, il "Per Sempre" diventa show. Da personaggi dello spettacoli a spettatori l'nello si dona a favore di camera. È successo anche ad Avanti un Altro. Emanuele, con la complicità di Luca Laurenti e Paolo Bonolis ieri si è inginocchiato ai piedi del suo amore per chiederla in moglie. La gag era stata studiata perfettamente, timing a parte: Emanuele era il valletto della puntata e la compagna concorrente fin qui nulla di strano. Se non fosse che prima della pubblicità, quando ha trillato la famosa tromba, il valletto si è rivolto sussurrando a Bonolis: «Detto tra noi, adesso o dopo?».

Avanti un Altro, la proposta di matrimonio diventa live

A quel punto la scena è stata rubata dai due innamorati. Emanuele chiama al centro dello studio la fidanzata:

«Noi siamo insieme da 18 anni, abbiamo due bellissimi bambini e tanti progetti. C’è una cosa che dovrei dirle… Te l’ho detto tantissime volte però credo che questa volta sia la volta più importante. Ti amo e volevo dirti… Vuoi sposarmi?»

La reazione di Paolo Bonolis

Poi il ragazzo si è inginocchiato e ha tirato fuori dalla tasca il brillocco. Emozione in studio. Il cinismo ironico del conduttore ha suggellato il momento: «Lo accetta, lo ama?». Paolo non ha dato il tempo alla futura sposa di rispondere e parlando con gli autori dietro le quinte ha detto: «Mi chiamate Maria De Filippi, che si fa in questi casi?».Divertimento e felicità nel gameshow di canale 5. La sorpresa è riuscita e lei ha rispoto Si, lo voglio! «Bravi, bravi. L’amore trionfa!». Tanti auguri ai futuri sposi, anche da parte di Paolo Bonolis.