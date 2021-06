Isola dei Famosi, Awed è il vincitore: ecco chi è e perché si chiama così

Awed è il vincitore della quindicesima edizione dell'Isola dei Famosi. Giunta al termine ieri sera, la trasmissione condotta da Ilary Blasi, tra critiche e dati auditel che hanno sempre faticato ad alzarsi ha decretato come vincitore per il 2021 il giovane Awed. Youtuber di professione, Simone Paciello registrato così all'anagrafe, ecco chi è il 25enne napoletano che ha battuto in fanale la comica Valentina Persia. Awed, ha iniziato la sua carriera nel 2016 commentando tramite dei video i programmi trash, da allora ha raggiunto quota 2 milioni di iscritti sul suo canale youtube, su instagram invece lo seguono solo in 1,7milioni di follower, ma aumentano di ora in ora. Questa Isola per lui può essere considerata la vera prima esperienza televisiva. Nell’ultimo video pubblicato sui social prima di partire per l’Honduras, Awed aveva detto: «Sarò il primo YouTuber in un reality come l’Isola dei Famosi, sono una cavia umana. Questa è la mia prima esperienza televisiva grossa e leggo tanti vostri commenti positivi per questo vi dico grazie ... Ce la farò? Non lo so. L’unica cosa che so è che ce la metterò tutta». E non solo ce l'ha messa tutta ma ha anche vinto.

Il post di ringraziamento

«Per quanto dura sia stata ce l’abbiamo fatta. ABBIAMO VINTO L’ISOLA DEI FAMOSI! Il web ha vinto, NOI abbiamo vinto! Grazie infinitamente per tutto il supporto, non potete capire quanto bene mi avete fatto al cuore. Credete sempre in ciò che siete, nessuno può dirvi che non siete abbastanza. Un GRAZIE dal vostro napoletano con le crisi d’identità che pesa ormai 55 kg». Ecco come ringrazia tutti lo youtuber arrivato finalmente in una camera d'albergo.

La carriera

Nonostante l'Isola dei Famosi sia la sua prima apparizione in una televisione così importante, in realtà già nel 2016 Awed venne scelto insieme ad altri 7 youtuber per un programma di Sky. Sempre nel 2016 recitò, una piccola parte nel film di Natale di Boldi. Si è poi dato alla scrittura: Penso ma non penso, questo il titolo della sua pubblicazione e nell'anno successivo ha pubblicato due canzoni "Ho anche dei difetti" e "Scusate per il disagio" con la casa discografica di J-Az e Fedez. Per terminare lo scorso anno ha condotto il GF Vip Party, il programma di commenti al GF Vip, su Mediaset Play.

Isola dei Famosi: vince Awed. Battuta in finale Valentina Persia

La vita privata

Ci ha provato con tutte le ragazze dell'Isola, ci ha commosso, ha discusso con molti naufraghi e ha soprattutto portato avanti la teroia secondo la quale «se non mi va di fare una cosa non la faccio». Una legge per lui, che anche nella scelta del suo nome d'arte non è stata abbandonata. «Il nome deriva dalla svogliatezza di cercarne uno fatto bene. Sulla tastiera, AWED non sono altro che quattro lettere molto vicine. Con il senno di poi si è rivelato un giusto nome, è andata bene, anche se non è uno dei migliori nomi», aveva spiegato ironico ai propri follower. Della sua vita privata non si sa molto, alcuni gossip lo hanno affiancato (mai confermate) a Giulia Penna e Giulia De Lellis. ma l'unica relazione certa è con l’attrice Ludovica Bizzaglia, conosciuta proprio sul set di Un natale al Sud. I due si sono lasciati nel novembre del 2017.

Dopo 84 giorni da naufrago però Awed è cresciuto molto e anche i suoi profili social lo sono.

Isola dei Famosi, Ignazio Moser riabbraccia Cecilia ma rifiuta l'anello: «Così no»

La finale

Una finale che ha lasciato tutti con il fiato sospeso e forti emozioni quella di ieri sera e che ha racconlto il 23% di share con 3.317.000 spettatori. Per la prima volta a causa dell'emergenza Covid la premiazione si è svolta in Honduras, ad alzare il braccio del vincitore è stato Massimiliano Rosolino che è stato l'inviato di questa edizione tra gag e prese in giro con la conduttrice. In studio ospiti fissi con Ilary Blasi ci sono stati Elettra Lamborghini, Tommaso Zorzi e Iva Zanicchi. Awed dopo aver alzato la coppa è riuscito solo a dire «Grazie».