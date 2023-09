«Azzurro Storie di mare», riparte su Rai 1 dopo il breve stop

Dopo uno stop di una settimana, ritorna “Azzurro Storie di mare”, il programma condotto da Beppe Convertini. La Città di Taranto e i suoi mitilicoltori saranno protagonisti della sesta e penultima puntata del format in onda domenica 17 settembre alle ore 9.40 su Rai 1. Convertini condurrà i telespettatori in un viaggio tra le bellezze del mare della Puglia e, in particolare, della città tarantina per scoprire in che modo gli abitanti della zona si prodigano per il riscatto dell'intero territorio. Ospite della puntata, il giornalista e conduttore televisivo Bruno Vespa.

«Finalmente – spiega Convertini - sbarchiamo nella mia cara Puglia con un focus davvero particolare sulla città di Taranto e sulle sue tradizioni del mare.

Conosceremo i segreti della cozza tarantina tramite il racconto dei mitilicoltori della zona ed impareremo anche a cucinarle secondo la tradizione enogastronomica della città, scopriremo le bellezze dei fondali in compagnia di un folto gruppo di esperti del diving, esploreremo il borgo della città vecchia di Taranto in modo particolare e tanto altro ancora. Incontreremo poi il grande Bruno Vespa, che ha scelto la Puglia come luogo del proprio buon ritiro e che ci racconterà tanti aneddoti particolari della sua straordinaria vita. Insomma, ancora una volta si prospetta un viaggio a dir poco imperdibile».

Prodotto dalla Zeus group. Un programma di Gennaro Coppola, Beppe Convertini e Gianmarco Ravo. La regia è curata da Daniele Carminati, mentre la squadra di autori è capitanata da Gianluca Imparato. L'appuntamento è per domenica 17 settembre alle 09:40 su Rai 1.