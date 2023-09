«Azzurro... Storie di mare», nuovo record di ascolti con share del 20,43%

Torna al successo “Azzurro…Storie di mare”, che con la sesta puntata dedicata alla Puglia tiene incollati allo schermo ben 1.202.338 di spettatori con una media di share del 20,43% e picchi del 21,58%. Un risultato strepitoso che rende nuovamente il format condotto da Beppe Convertini il più seguito nella fascia oraria mattutina 09:40/10:30.

Il nuovo episodio si è focalizzato sull'affascinante territorio pugliese raccontandolo in ogni suo aspetto ed appassionando il pubblico con l'intervista a Bruno Vespa che ha scelto la Puglia come luogo del proprio buon ritiro, con gli antichi mestieri legati al mare e le tradizioni incastonate in alcuni degli scorci più affascinanti del nostro Paese. Il tutto sempre con innovazione e con il ritmo calzante del format che ha fin da inizio stagione catturato l’attenzione del pubblico. Il viaggio di “Azzurro…storie di mare”, sempre protagonista di puntate da grandi ascolti, terminerà la prossima settimana sempre nel Sud Italia con una puntata speciale dedicata alla splendida isola di Ischia.

Il pubblico sarà trasportato tra le antiche maestranze dell'isola verde, le tradizioni millenarie nascoste nel mare della costa ed ovviamente le ricette tipiche della Campania. Da non perdere, infine, l'incontro con la nota attrice Marisa Laurito, che racconterà il suo rapporto con il mare e con la propria terra d'origine.

L'appuntamento è per domenica 24 settembre alle 09:40 su Rai 1.