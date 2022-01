«Back to school», i vip tornano a scuola per l'esame di quinta elementare. Ecco i nomi dei 25 concorrenti

«Back to school» è pronto a fare il suo debutto. Il nuovo programma di Italia 1 è pronto a sbarcare in prima serata. Condotto da Nicola Savino andrà in onda per la prima volta da martedì 4 gennaio con i vip che saranno chiamati a ripetere l'esame di quinta elementare. Niente di più facile... o forse no. In teoria non c'è niente di più ssemplice, ma a toglierci qualsiasi dubbio ci penseranno i 25 concorrenti di un'autentica classe che sarà costretta a tornare sui banchi di scuola per affrontare il primo vero scoglio della vita scolastica di ognuno di noi.

La prima buona notizia è che Nicola Savino sta bene è guarito dal Covid ed è pronto a tuffarsi in questa nuova avventura: «Non ho mai avuto sintomi, mi sono negativizzato velocemente, noi poi con la tv siamo sempre sotto controllo andando in studio».

Ripetenti, Maestrini e Commissione sono le figure chiave di «Back to school». E tra i ripetenti troviamo personaggi per tutti i gusti: da ex calciatori e sportivi ad attori, ma anche cantanti, opinionisti, personaggi televisivi e influencer. Ecco tutti i 25 nomi che da domani torneranno sui banchi di scuola, pronti a ripetere l'esame di quinta elementare.

Gli sportivi che hanno accettato di mettersi in gioco sono: Evaristo Beccalossi, Andrea Lo Cicero, Ignazio Moser, Nicola Ventola, Gianluca Zambrotta, Totò Schillaci. A tenere alto il nome degli attori ci penserà Eleonora Giorgi. Mentre tra i cantanti ci saranno Clementino e Random. Tra gli opinionisti, invece, spicca il nome di Vladimir Luxuria. Gli influencer in gioco, invece, saranno Denis Dosio e Andrea Zelletta. E la categoria più rappresentata è quella dei personaggi televisivi con: Paola Caruso, Lory Del Santo, Antonella Elia, Jonathan Kashanian, Martina Hamby, Roberta Lanfranchi, Benedetta Mazza, Enzo Miccio, Eleonora Pedron, Giulia Salemi, Maria Teresa Ruta, Scintilla, Flavia Vento.

A insegnare ai 25 ripetenti ci penseranno 12 «Maestrini». Sono 12 bambini dai 7 agli 11 anni che cercheranno di guidare nello studio e nell’apprendimento i 25 Ripetenti. I Maestrini organizzeranno lezioni per preparare la classe su tutto il programma delle elementari, in particolare su due materie che saranno poi oggetto d’esame.

La Commissione è composta da cinque autentici maestri elementari che al termine di ogni puntata sottoporranno I Ripetenti, 6 a serata, all’esame finale. Gli esaminandi potranno essere promossi o rimandati alla puntata successiva. L’esame sarà un momento drammatico che grazie alla simpatia dei Ripetenti potrà virare anche in un momento comico: come risponderanno alle domande di cultura generale e, soprattutto, come se la caveranno con le insidie del dettato?