Baggio e serie Netflix: «Mi porterò sempre dentro il rigore sbagliato ai Mondiali»

Quel rigore sbagliato contro il Brasile nel 94 Roberto Baggio non l'ha archiviato mai: «Vincere il Mondiale era il sogno della mia vita, un pensiero che avevo rincorso fin da bambino e accarezzato per milioni di notti. Ho tirato tanti rigori, mai avrei pensato che potesse andare così. A Massaro e a Baresi non dicono niente? È vero, ma io ho dato il colpo finale. Quel momento me la porterò per sempre dentro». Le emozioni oltre il gesto...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati