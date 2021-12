Bake Off Italia 2021, la vincitrice è la pugliese Daniele Ribezzo. Ecco chi è

Il vincitore di Bake Off Italia 2021 è stato eletto: si tratta di Daniela Ribezzo, esplosiva pugliese che ha conquistato sia la vittoria con la sua bravura ai forni sia il pubblico con la sua propensione alla battuta e all’autoironia. Daniela ha vinto in una inedita finale a tre contro Roberto e Lena, terza finalista decisa dalla sfida iniziale contro Piperita, che ha invece lasciato il tendone a un passo dalla finalissima.

Leggi anche - Sanremo 2022, Amadeus a RTL: «Per sceglierle, ascolto le canzoni ovunque». Sui co-conduttori: «Muto sono»

Trentenne, insegnante in una scuola primaria di Milano, Daniela è originaria di Foggia, con una forte passione per danza e pasticceria: per la Danza aveva partecipato ad Amici 2015, senza però arrivare al serale per un infortunio, mentre con la pasticceria ha trovato soddisfazioni e vittoria. Ha saputo resistere per tempo, collezionando una serie di grembiuli blu che l'hanno portata alla vittoria.

Con la sua verve, la sua energia, la sua spontaneità, Daniela ha le carte in regola per realizzare un ottimo programma televisivo per Food Network, che è poi il premio in palio per il Miglior Pasticcere Amatoriale d’Italia 2021. Era stata indicata per il format tv Peperita, ipotesi che può restare in piedi al di là della vittoria del programma, ma anche Daniela può dare ottime soddisfazioni per il suo modo di divertirsi davanti e con le telecamere, per l'approccio ‘domestico’ alla pasticceria.