Bake Off Italia di Benedetta Parodi riparte con in forno un milione di spettatori

In simulcast sui canali WARNER BROS DISCOVERY (Real Time, Nove, Dmax, Giallo, Motor Trend, Food Network, HGTV, K2, Frisbee) in prima serata, il debutto del talent di pasticceria “BAKE OFF ITALIA - DOLCI IN FORNO”, condotto da Benedetta Parodi con i giudici Ernst Knam, Damiano Carrara e la new entry Tommaso Foglia, conquista un ascolto medio di un milione di spettatori (6,6% il totale di share).

Sul target Donne 15-54 anni: 11,4% share, picco d'ascolto: 1.170.000 spettatori. Programma più commentato della serata su Twitter con una reach totale di oltre 1,3 milioni di utenti unici (+300% rispetto allo scorso anno).