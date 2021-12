Ballando, vince Arisa: ma sui social spuntano insulti. «Era meglio Morgan, lei è un ippopotamo»

Arisa vince Ballando con le Stelle ma sul web scoppia una vera e propria bufera. Moltissimi seguaci della trasmissione dopo il verdetto finale hanno avuto a che ridire con i giudici che avrebbero premiato in modo ingiusto la cantante penalizzando invece Morgan che avrebbe avuto all'interno del programma il miglior percorso tra tutti i concorrenti.

Arisa ha mostrato una svolta sensuale nel corso di Ballando che è stata particolarmente apprezzata, ma non è stata abbastanza per convincere il pubblico che ha notato come, proprio in quest'ultima serata, l'artista non abbia dato il meglio di sé contrariamente a Morgan. Da subito il pubblico ha sostenuto il cantautore, ma la notizia del terzo posto ha deluso molti telespettatori che in tutta risposta si sono riversati sui social.

Chi ha espresso il proprio parere civilmente c'è stato, ma molti si sono lasciati andare anche a commenti e giudizi molto forti contro Arisa, sfociando anche nell'isulto. Alcuni hanno definito persino Arisa un "ippopotamo", sottolineandole la sua poca grazia nella danza. Se molti si sono scagliati contro la giuria, tanti hanno anche offeso la proragonista della vittoria, ritenendola in qualche modo responsabile della sconfitta di Morgan.