Ballando con le Stelle, scatta il bacio in diretta tra Arisa e Vito Coppola: «Mai avuto un rapporto così»

Che prima o poi sarebbe successo lo sapevamo, ma non ce lo aspettavamo in diretta. Durante l'esibizione di stasera sulle note di Dirthy Dancing è scattato il bacio tra Arisa e Vito Coppola a Ballando con le Stelle. Un applauso da parte di tutti in studio. Arisa imbarazzata (era diventata più fucsia dell'abito che indossava) nei panni di Baby. «C’è stato un fuori programma» ha ironizzato Vito Coppola alla fine della performance, con un Mariotto che, essendosi perso il bacio, ha chiesto confuso: «Quale fuori programma?». la cantante di Sincerità ha quindi risposto: «Mariotto, ma dov’eri?!», e tutti sono scoppiati a ridere. ma anche Milly non aveva visto e ha quindi chiesto alla regia il replay.

APPROFONDIMENTI LA COPPIA Ballando con le Stelle, Andrea Iannone e Lucrezia Lando: il feeling... TELEVISIONE Ballando con le Stelle, scuse (con “provocazione”) di... INSTAGRAM Arisa, la foto «nuda e cruda» sui social: «Una...

Ballando con le Stelle, l'appassionata rumba di Arisa e Vito (che forse guarderà anche Lady Gaga): «Siete una vittoria»

Ballando con le Stelle, una nuova Arisa

«Con Vito Coppola si è creata una relazione molto intima e a me non capita mai di avere un rapporto del genere con qualcuno con cui non ho una storia» ha spiegato Arisa che è anche lei stupita. Ma in fondo che sta cambiando la cantante ce lo sta dimostrando sulla pista di ballando e anche sui social. Ma Rossella Erra ci ha messo il carico: «C’è stato un attimo in cui Arisa stava per mordere la guancia di Vito!».

Arisa sexy su Instagram, le foto hot della cantante lucana fanno impazzire i fan

Alla domanda «Arisa ma tu vuoi vincere Ballando», l'artista ha risposto: «È come se avessi già vinto. Qui sto facendo delle cose che non mi aspettavo di riuscire a fare».