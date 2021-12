Ballando con le Stelle, Arisa e la frecciata ad Amadeus: «Sanremo? La mia canzone non è piaciuta». Scoppia la polemica social

La penultima concorrente a esibirsi alla finale di Ballando con le Stelle è Arisa. La cantantedi Sincerità porta sulla pista con il suo compagno (solo del talent? non si sa) Vito Coppola un valzer sulle note del suo brano “La casa dell’amore possibile”, dal suo ultimo album “Ero romantica”. E anche nella finale tra un passo di danza e una nota intonata non manca il fugace bacio, che sia strategia o qualcosa di più non lo sappiamo, però la coppia piace e sono in molti (anche nella giuria) a sperare che fuori dallo show nasca qualcosa di vero.

Ma al momento della votazione è Selvaggia Lucarelli a fare una battuta che solleva una polemica. La Lucarelli elogia Arisa come cantante «Quante volte hai partecipato a Sanremo 13?» la cantante lucana risponde soddisfatta: «no 8, ma io sarei andata anche questo anno» e la giornalista non si lascia sfuggire l'occasione per saperne di più e lasciare una battutina: «Come mai? Non mi dire che hai fatto la fine dei Jalisse», l'artista con il volto contrariato replica: «Bhe no loro ci sono stati una volta io 8, ma evidentemente la mia canzone non è piaciuta». L’esclusione di Arisa da Sanremo, intanto,scatena la battaglia social e i fans della cantante si scagliano contro Amadeus. «Come ha osato tenerla fuori?», tuona una telespettatrice. Secondo un altro utente, il no ad Arisa è qualcosa di inconcepibile. Il malcontento è palpabile, così si riaccende la polemica nei confronti di Ana Mena, già nel mirino del web nel momento in cui il suo nome era apparso ufficialmente tra i concorrenti. «Hanno preso lei e non Arisa?», si domanda incredulo un suo fan su Twitter. Chissà se Amadeus riuscirà a dormir sereno stanotte.