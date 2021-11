Ballando con le Stelle, Arisa accetta la proposta di Rocco Siffredi? «Sono pronta alla strada erotica»

La sfida stavolta è tra due bombe sensuali di Ballando con le Stelle. Arisa contro Sabrina Salerno si contendono i 30 punti a ritmo di bachata. La showgirl ormai ha la strada segnata verso la vittoria. Piace a tutti e conquista. Ma poi arriva il turno di Arisa e Vito Coppola. Una delle coppie più chiacchierate del talent condotto da Milly Carlucci. La coppia piace ma loro precisano che la passione è solo sul palco. Nonostante ciò la sensualità che portano in pista aumenta ogni sabato. E anche stasera alla fine di "Acqua e Sale" è scattato un bacio. Sarà ormai una tattica? «Ma come faccio a non baciarlo? Una volta che stai lì il bacio ti parte.» Spiega Arisa, meno timida della scorsa volta. Ma d'altronde il cambio dell'artista c'è stato e lo dice lei stessa nell'ultimo album «Ero timida». E in effetti a svolta sexy dell'artista è chiara a tutti. Addirittura Rocco Siffredi la vuole in un suo film...

Ballando con le Stelle, Arisa pronta al film hard?

Alla fine delle esibizione la parola passa ai giudici e la Lucarelli prende la parola, of course, e paragona le due prove a due film erotici: Arisa però tra i due è quello amatoriale. Ecco allora la cantante che specifica: «Se la mia professione dovesse prendere una strada erotica non avrei nessun problema». Ivan Zazzaroni ironizza, ma neanche troppo: «A me è piaciuta la amatoriale». Milly Carlucci non sa dove nascondersi ma per fortuna Arisa interviene: «C'è tanto porno in tv, quindi perchè non fare un film vero?»