Ballando con le Stelle, svelati altri due concorrenti: c'è anche Milena Vukotic

Svelati altri due concorrenti di Ballando con le Stelle . A La Vita in Diretta, il programma di Rai1 condotto da Francesca Fialdini e Tiberio Timperi, Milly Carlucci svela altri due concorrenti del fortunato dance show del sabato sera:, attrice amatissima sul piccolo e grande schermo, indimenticabile "consorte" del mitico ragionier Fantozzi, e, ufficiale della Royal Norwegian Navy, il sex symbol di Instagram soprannominato 'il vichingo del web'."Cercavo sul web personaggi particolari - ha raccontato la Carlucci - e sono stata colpita da questo personaggio che è una web star, modello, poi giro e scopro tenente della Reale Marina norvegese, con quei capelli, nonché rappresentante della Reale Marina a Bruxelles alla Nato. Lui è un ufficiale istruttore di reclute. Ho detto mamma mia che cosa divertente, che bella storia”.Lasse Matberg e la Vukotic, che sarà in coppia con Simone De Pasquale, si aggiungono agli altri concorrenti ufficializzati in queste ore, ovvero Suor Cristina, gli attori Ettore Bassi ed Enrico Lo Verso, Angelo Russo (il Catarella del Commissario Montalbano), l'ex senatore Antonio Razzi, i gemelli della passerella Kevin e Jonathan Sampaio e la web star Marco Leonardi.